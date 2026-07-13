Galatasaray rechazó oferta millonaria que llevaría a Dávinson Sánchez a la Champions League

No son pocos los jugadores de la Selección Colombia que podrían cambiar de equipo tras el Mundial 2026. Una de las primeras hojas de vida a analizar de cara al futuro supone la de Dávinson Sánchez. El experimentado defensor central ya ve cómo Galatasaray rechaza ofertas por sus servicios de cara a la próxima edición de la Champions League.

Nicolò Schira, periodista italiano especializado en el mercado, confirma que el equipo de la capital otomana ha rechazado una propuesta del Como. Esta se encontraba valuada en cerca de 25 millones de euros y todo ello para quedarse con el central cafetero de cara a su primera participación en la Copa de Europa. Afirma en sus informaciones que el defensor de Néstor Lorenzo ya tiene todo acordado con la entidad del norte de Italia.

Se trataría del regreso de Dávinson Sánchez a las grandes ligas tras su paso por Tottenham. Todo ello también después de una Copa del Mundo donde solamente la derrota ante Suiza pudo opacar un rendimiento extraordinario en todos los sentidos. Con 30 años en sus piernas le llega la posibilidad de volver a las principales competiciones nacionales del viejo continente.

En el acuerdo que tienen Como y Dávinson Sánchez ya se desveló incluso la longevidad de este. En caso de que el acuerdo termine llegando con Galatasaray veremos al central cafetero firmando hasta el año 2030 por el equipo del lago. La primera propuesta de momento y a la espera de nuevas informaciones, ha sido rechazada.

Galatasaray no dará facilidades a la salida de Dávinson Sánchez: GETTY

Recordemos que Dávinson ya jugó la Copa de Europa para varios equipos. Lo hizo de la mano del Ajax de Ámsterdam tras dejar Atlético Nacional prácticamente una década atrás y nuevamente con un Tottenham con el que vivió victorias ante el Real Madrid y diferentes potencias del viejo continente. A sus 30 años podría cambiar de equipo tras un año extraordinario tanto en Galatasaray (también jugó UCL) como en la Copa del Mundo del año 2026.

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James Rodríguez otro que suena en Italia

Rudy Galletti desvela que la Lazio de la capital italiana se encuentra analizando si incorporar o no al capitán colombiano. Recordemos que James Rodríguez se quedó sin club después de su salida de Minnesota United y donde apenas pudo disputar un puñado de partidos. Sería también su retorno a las grandes ligas del viejo continente tras un último paso por Rayo Vallecano.

James nunca jugó en Italia hasta la fecha. Sí disputó diferentes partidos de carácter europeo ante conjuntos de la talla de Roma y Juventus en su paso por Real Madrid. Con 35 años en sus piernas es uno de los principales enigmas a resolver de cara a conocer cómo será el futuro de la Selección Colombia de cara a la Copa América del año 2028.

Datos claves

Galatasaray rechazó una oferta de 25 millones de euros del Como por Dávinson Sánchez .

rechazó una oferta de 25 millones de euros del Como por . Dávinson Sánchez tiene un acuerdo con el Como italiano para firmar hasta el año 2030.

tiene un acuerdo con el Como italiano para firmar hasta el año 2030. Lazio analiza el fichaje de James Rodríguez, quien actualmente se encuentra sin club deportivo.