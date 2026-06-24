Definido: las sedes de la Selección Colombia en su camino a la final del Mundial 2026

En este momento, Colombia solo puede quedar primera o segunda del Grupo K de la Copa del Mundo. La victoria frente a Congo en la ciudad de Guadalajara hace que los hombres de Néstor Lorenzo tengan que batirse con la Portugal de Cristiano Ronaldo por la primera posición del grupo. De cara a las fases definitivas del torneo, esto se convierte en un hito clave teniendo en cuenta las sedes de lo que viene por delante a partir del mes de julio de acuerdo con las planillas oficiales.

Colombia necesita sumar puntos ante Portugal para quedar como primera de su zona. Si lo consigue, disputará los dieciseisavos de final en Dallas. En caso de continuar avanzando, tendría la sede de los octavos de final por la ciudad de Atlanta y en cuartos volvería a una urbe de Miami donde se espera por una auténtica marea amarilla. Para las semifinales habría que regresar a Atlanta y finalmente se tendría la definición del certamen por la ciudad de Nueva Jersey el día 19 de julio de acuerdo con el fixture.

Pero más que diferente es el escenario si es que se cae derrotado ante los hombres de Roberto Martínez. En este escenario, Colombia tendría que disputar el partido de dieciseisavos de final en la ciudad de Toronto. Tras ello, en los octavos de final aparece la posibilidad de tener que bajar hasta Filadelfia en pleno corazón de los Estados Unidos de Norteamérica. Boston en cuartos de final y Dallas en finales, la otra hoja de ruta rumbo al 19 de julio en Nueva Jersey.

Hablamos de dos caminos distintos en cuanto a cantidad de kilómetros recorridos se refiere. También en cuanto a las urbes que tendría que visitar una selección plagada de ciudadanos colombianos en buena parte del sur y este de los Estados Unidos de Norteamérica. Ganar el grupo no solo supone un camino más amable en la previa por las rondas de eliminación directa, sino igualmente evitar el alejarse de una fiebre amarilla que se ha tomado la Copa del Mundo.

La afición de Colombia espera por el camino de sus jugadores desde 16 avos: GETTY

Todo se definirá este sábado en la ciudad de Miami. Ahí, Colombia se medirá ante Portugal en un estadio que se espera que sea absolutamente amarillo ante el combinado de Roberto Martínez. Los cafeteros necesitan sumar puntos para evitar caer en una segunda posición del grupo donde, además, tendrían que medir fuerzas ante equipos como Inglaterra o Croacia durante la primera fase de eliminación directa del certamen de acuerdo con las planillas de posiciones.

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Posibles rivales de Colombia en los dieciseisavos de final

Si avanza primero, su oponente sale de uno de los mejores terceros del Grupo D, Grupo E, Grupo I, Grupo J o Grupo L. Un lugar que ahora le corresponde a selecciones como Paraguay, Ecuador, Senegal, Croacia o Argelia. Si queda segundo, todo saldrá entre Luka Modrić y compañía o la Selección de Inglaterra de acuerdo con las proyecciones matemáticas.

Colombia y Portugal partido inédito

Aunque parezca difícil de creer, la realidad pasa por entender que los lusos son el único equipo campeón de Europa al que los colombianos nunca han tenido que enfrentar en torneos FIFA. Tampoco existen registros de choques oficiales en cuanto a amistosos se refiere. En pleno final de la era de Cristiano Ronaldo, la Tricolor tendrá la posibilidad de estrenarse ante un conjunto plagado de estrellas y figuras en los principales clubes europeos de acuerdo con los archivos históricos.

Datos claves

Si clasifica primera de grupo, Colombia disputará los dieciseisavos de final en Dallas .

disputará los dieciseisavos de final en . Si Colombia queda segunda, jugará su partido de dieciseisavos en Toronto .

queda segunda, jugará su partido de dieciseisavos en . La selección de Colombia definirá su posición del grupo ante Portugal este sábado.