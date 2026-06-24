James Rodríguez definió a Juanfer Quintero como único tras salvar a Colombia contra Congo

Lejos de generar polémica por el cambio que terminó de decidir el encuentro, James elogió a Janfer Quintero por todo lo alto.

Colombia ya se encuentra en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo y lo hace gracias a un Juanfer Quintero capital frente al Congo. Todo ello después de sustituir a James Rodríguez cuando ni siquiera habíamos cumplido la hora de partido. Tras su asistencia a Daniel Muñoz, el capitán de Néstor Lorenzo elogió por todo lo alto a quien con el número 20 terminó decidiendo la contienda.

“La zurda que tiene Juanfer Quintero creo que es única, hoy entró bien… Cuando un equipo quiere ganar cosas todos tienen que entrar de muy buena manera como entró el Cucho Hernández antes, Jáminton Campaz también el partido pasado. Hoy entró bien Juanfer Quintero y también Richard Ríos. Cuando un equipo quiere siempre ganar cosas todos los que entran tienen que apoyar mucho y hoy pasó eso”,fueron las palabras de James en charla con DS Sports.

Muchos se sorprendieron al ver a James abandonar el terreno de juego por Quintero. Todo esto cuando Colombia ni siquiera tenía 60 minutos de juego encima y el marcador conservado en cero lo obligaba a buscar más que nunca las estrellas. Néstor Lorenzo fue valiente y el cambio terminó dando la asistencia que Daniel Muñoz no desaprovechó.

James ni mucho menos quiso generar polémica tras un cambio que generó revuelo. Entiende más que nunca que se trató de una situación natural en una Copa del Mundo y que para poder soñar en grande en este certamen se necesitará de los 26 convocados. Colombia ya se encuentra entre los mejores 32 del certamen y lo hace de la mano de dos números 10 que, como ocurre desde hace 15 años, fueron absolutamente trascendentales.

Quintero, factor decisivo ante Congo: GETT

Esto en una jornada donde James hizo historia. El zurdo igualó los 10 partidos de Carlos el Pibe Valderrama como el colombiano con más encuentros mundialistas desde que se tienen registros de acuerdo con los archivos oficiales. Todo ello en una fecha donde la Selección se vuelve a meter en las fases de eliminación directa del certamen y donde únicamente Portugal le puede sacar ahora mismo de la primera posición de su zona de acuerdo con el fixture.

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Juanfer Quintero llegó a los 50 partidos con Colombia

“La verdad que no sabía, estoy muy contento. Creo que son matices bonitos, clasificamos y agradecido con Dios, por los 50 partidos, muchos momentos 14 años en la Selección y muy contento”, comentaba Juan Fernando Quintero orgulloso de llegar a dicha cifra ante los medios. Su asistencia a Daniel Muñoz vale oro en todos los sentidos.

Quintero, agradecido con James

Es cierto que el gesto de James Rodríguez al entregarle la cinta de capitán también iba de la mano con dicho aniversario de 50 partidos. Quintero lo agradeció por todo lo alto y habló de un grupo unido alrededor de un solo objetivo: “Gracias a James que me dio la cinta, todos somos líderes, significa mucho, es algo bonito y por mi país y mi Selección siempre hacer las cosas bien y aun cuando no nos sale seguimos ahí”.

Datos claves

El capitán James Rodríguez elogió a Juanfer Quintero tras la clasificación colombiana a dieciseisavos.

elogió a Juanfer Quintero tras la clasificación colombiana a dieciseisavos. El mediocampista Juanfer Quintero llegó a los 50 partidos disputados con Colombia.

llegó a los 50 partidos disputados con Colombia. El futbolista James Rodríguez igualó el récord de 10 partidos mundialistas de Valderrama.