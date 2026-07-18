¿Dónde se juega la final del Mundial 2026?: todo sobre el MetLife Stadium

El imponente estadio ubicado en Nueva Jersey será sede de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España este domingo.

El MetLife Stadium de East Rutherford, en Nueva Jersey, será el escenario de la gran final del Mundial 2026, donde se definirá al nuevo campeón del mundo entre la Selección de España y la Selección de Argentina. Ubicado a pocos kilómetros de Nueva York, el recinto se ha convertido en uno de los principales protagonistas de la cita planetaria y este domingo albergará el partido definitorio de la Copa del Mundo.

Inaugurado en 2010, el estadio cuenta con una capacidad para 82.500 espectadores y es la casa de los New York Giants y los New York Jets de la NFL. Gracias a su moderna infraestructura, ha sido sede de grandes eventos deportivos y espectáculos de talla mundial, consolidándose como uno de los recintos más importantes de Estados Unidos.

82.500 espectadores presenciarán la final del Mundial 2026 (Photo by Mattia Ozbot/Getty Images).

Antes de albergar la final del Mundial, el MetLife Stadium también recibió partidos de la fase decisiva del certamen, entre ellos el choque entre Panamá vs. Inglaterra, Brasil vs Noruega y Francia vs. Suecia. Además, el recinto fue escenario del Super Bowl XLVIII en 2014 y ha acogido importantes competencias internacionales como la Copa Oro de la Concacaf, reforzando su prestigio como sede de grandes acontecimientos deportivos.

En 2016, el recinto neoyorkino albergó la final de la Copa América Centenario donde Chile se consagró bicampeón continental ante Argentina, provocando la renuncia de Lionel Messi al seleccionado albiceleste. Diez años después, el rosarino tendrá la oportunidad de reivindicar y bajar la cuarta estrella para su país.

Este domingo 19 de julio, el MetLife Stadium escribirá una nueva página en su historia al albergar la final entre Argentina y España, un duelo que coronará al campeón del Mundial 2026 ante más de 82 mil espectadores.

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En síntesis…