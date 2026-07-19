Amarga despedida: Los jugadores de Argentina que disputaron su último Mundial tras la final contra España

El Mundial 2026 significó la última Copa del Mundo posiblemente para varios jugadores de Argentina, no solo Lionel Messi.

La final del Mundial 2026 también significó la posible despedida de varios jugadores de la Selección de Argentina pensando en la siguiente Copa del Mundo. Para la edición 2030 hay algunos que tienen muy difícil estar y otros que por edad ya no tendrían chance.

Sin duda el más sonado es Lionel Messi quién tendrá 43 años de edad para el Mundial 2030 y probablemente ya haya colgado los botines. El otro descartado es Nicolás Otamendi quién tendrá 42 años de edad y ya no sería elegible.

Otros que por edad no están del todo descartados pero por edad tienen complicado otro torneo son Emiliano ‘Dibu’ Martínez en el arco y Gerónimo Rulli en el arco; Nicolás Tagliafico en la defensa, tendrán al menos 37 años de edad, una edad importante que los marginaría salvo que no tengan recambio.

Leandro Paredes y Rodrigo Paredes llegarán con 36 años al siguiente Mundial y tienen chances de seguir activo, dependerá también de la decisión del técnico de turno.

No sería una despedida total de la selección ya que todos tienen plenitud para seguir jugando en el arranque de las Eliminatorias CONMEBOL 2030, así como la Copa América 2028.

Lionel Messi jugó su primer Mundial en el 2006, hace dos décadas. Foto: Getty

Publicidad

Cuándo vuelve a jugar la Selección de Argentina tras el Mundial

La Selección Argentina vuelve a la acción con los dos amistosos en la Fecha FIFA inmediatamente posterior al Mundial. Se llevarán a cabo entre el lunes 21 de septiembre y el viernes 6 de octubre, con rivales y sede por definir.

En resumen