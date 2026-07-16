Horarios Mundial 2026: a qué hora es la final España vs. Argentina país por país

La FIFA definió el horario para la gran final del Mundial 20226 entre Argentina y España.

La Selección de Argentina y la Selección de España animarán la gran final del Mundial 2026 tras superar con éxito las semifinales de la cita planetaria. La Albiceleste dejó en el camino a Inglaterra tras una épica remontada, mientras que ‘La Roja’ europea eliminó con holgura a Francia para instalarse en la definición por el título.

El encuentro se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford en Nueva York–Nueva Jersey, recinto que recibirá el partido más importante del campeonato y donde se conocerá al nuevo campeón del mundo.

El equipo de Lionel Scaloni buscará revalidar el título conquistado en Catar 2022 y sumar una nueva estrella a su palmarés. España, en tanto, intentará recuperar la corona mundial con una generación que ha brillado a lo largo del certamen.

¡Habrá Finalissima el próximo domingo en Nueva Jersey! (Getty Images).

Cuándo y a qué hora se juega la Final del Mundial 2026

La gran final se jugará el domingo 19 de julio, con inicio programado para las 15:00 horas locales de Nueva Jersey, en un duelo que promete captar la atención de millones de aficionados en todo el planeta.

Horario Final Mundial 2026 país por país

Estados Unidos

12:00 PM (Pacífico – PDT): Los Ángeles, San Francisco, Seattle

(Pacífico – PDT): Los Ángeles, San Francisco, Seattle 1:00 PM (Montaña – MDT): Denver, Phoenix, Salt Lake City

(Montaña – MDT): Denver, Phoenix, Salt Lake City 2:00 PM (Centro – CDT): Chicago, Houston, Dallas, Monterrey (México)

(Centro – CDT): Chicago, Houston, Dallas, Monterrey (México) 3:00 PM (Este – EDT): Nueva York, Miami, Atlanta, Boston

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América Latina

1:00 PM : Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 2:00 PM: México (CDMX), Colombia, Ecuador, Perú, Panamá

México (CDMX), Colombia, Ecuador, Perú, Panamá 3:00 PM: Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay, República Dominicana, Puerto Rico

Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 PM: Argentina, Brasil (Brasilia/São Paulo), Uruguay

Europa