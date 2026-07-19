Cupos Conmebol para el Mundial 2030: ¿Está clasificada Argentina tras perder con España la final?

¿Al escritorio o a Eliminatorias? Conoce qué dice el reglamento de la FIFA sobre el cupo de Argentina para el Mundial 2030 tras la final ante España.

Colorín colorado la actividad del Mundial 2026, el más grande de la historia se ha acabado, y de inmediato una de las grandes preguntas fue: ¿La Selección Argentina está clasificada a la próxima Copa del Mundo tras perder con España la final?

En un partido en el que España iba a dominar la posesión del balón y Argentina esperaba aprovechar los espacios que podría dejar la posición territorial del equipo español, un gol de Ferran Torres al primer minuto del segundo tiempo extra de la prórroga le dio la victoria 1-0 al seleccionado español.

La Copa Mundial 2030 será la primera en la historia con seis países anfitriones. Esto quiere decir que, según el reglamento de la FIFA, seis selecciones estarían clasificadas al próximo Mundial, pero ya hay controversía porque tres de los países anfitriones solo serán sede de un partido de la competición. Dicho esto: ¿Argentina está clasificada?

Cupos Conmebol para el Mundial 2030: ¿Está clasificada Argentina?

Leo Messi y Alex Baena en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Si vamos al reglamento de la FIFA, Argentina estaría clasificada el Mundial 2030 tras perder con España la final de la Copa del Mundo 2026 porque, junto a España, Portugal, Marruecos, Uruguay y Paraguay, va a ser una de las seis sedes. Sin embargo, algunas confederaciones de la Conmebol no están contentas con esta decisión, y podrían haber cambios importantes.

Los cupos que Conmebol tendría para el Mundial 2030

Si se mantiene el formato de 48 selecciones participantes, la Conmebol tendría para el Mundial 2030 seis cupos directos y uno al repechaje. Esto quiere decir que, con tres selecciones ya clasificadas (Argentina, Uruguay y Paraguay) por ser sedes, siete países pelearían por estos seis cupos y medio a la siguiente Copa del Mundo de la FIFA.

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