Mientras Colombia ganó 15 millones por ser décima del Mundial 2026, el premio de España por ganar la final

Compara el premio económico que ganó la Selección Colombia con los millones que recibió Argentina o España por ganar la final del Mundial 2026.

La gran diferencia de llegar a jugar los ocho partidos del Mundial 2026. La Selección Colombia quedó eliminada ante Suiza en los octavos de final y recibió un premio muy inferior por quedar en la décima posición si se compara con el dinero que ganó España por ganar la final.

Colombia llegaba al duelo ante Suiza con un leve favoritismo porque le había ganado el Grup K a Portugal, pero no pudo imponer condiciones. La ‘Tricolor’ quedó eliminada en penales por 4-3 y terminó en la décima posición del Mundial.

España llegó a la final del Mundial 2026 luego de dejar con suficiencia a un peso pesado en la semifinal como lo fue Francia. En un partido que se jugó más en el primer tiempo y que tuvo que irse a la prórroga, fue suficiente un gol de Ferran Torres al primer minuto del segundo tiempo extra para levantar la copa y quedarse con un premio millonario. Ahora, la pregunta era: ¿Ganó mucho más que la Selección Colombia?

La gran diferencia entre el premio de Colombia y España en el Mundial 2026

La diferencia es de 35 millones de dólares. Si se tiene solo en cuenta el premio que recibió Colombia por llegar a los octavos de final y terminar décima en el Mundial 2026, el premio fue de 15 millones. En cambio a España, FIFA le dio un premio de 50 millones de dólares por la ganar la final de la Copa del Mundo 2026.

Todo el dinero que ganó la Selección Colombia en el Mundial 2026

No solo fue el premio por llegar a los octavos de final, la Selección Colombia recibió un total de 38.5 millones de dólares por parte de la FIFA que se distribuyeron de la siguiente manera: 2.5 millones para gastos de logística, 10 millones por clasificar a la fase de grupos, 11 millones por acceder a los 16avos de final y 15 millones por llegar hasta los octavos de final.

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En resumen

Colombia quedó eliminada ante Suiza en los octavos de final en la tanda de penales.

quedó eliminada ante en los octavos de final en la tanda de penales. 15 millones de dólares recibió la Selección Colombia por terminar en la décima posición.

de dólares recibió la por terminar en la décima posición. 50 millones de dólares otorgó la FIFA al campeón del Mundial 2026 tras ganar la final.