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Mundial 2026

Los mejores memes de la final del Mundial 2026 tras la victoria de España ante Argentina

Estos son los mejores memes de la final del Mundial 2026, después de que España venciera a Argentina.

Los mejores memes de la final del Mundial 2026
© GettyImages/ Edit BVLos mejores memes de la final del Mundial 2026

Tras una histórica final entre la Selección de España y la Selección de Argentina en el Mundial 2026, las redes sociales estuvieron muy atentos y estos son los mejores memes del encuentro.

Los mejores memes de la final del Mundial 2026

Estos son los mejores memes de la final del Mundial 2026:

Los mejores memes de la final. (Captura de pantalla)

Los mejores memes de la final. (Captura de pantalla)

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Los mejores memes de la final. (Captura de pantalla)

Los mejores memes de la final. (Captura de pantalla)

Los mejores memes de la final. (Captura de pantalla)

Los mejores memes de la final. (Captura de pantalla)

Los mejores memes de la final. (Captura de pantalla)

Los mejores memes de la final. (Captura de pantalla)

Los mejores memes de la final. (Captura de pantalla)

Los mejores memes de la final. (Captura de pantalla)

Los mejores memes de la final. (Captura de pantalla)

Los mejores memes de la final. (Captura de pantalla)

Los mejores memes de la final. (Captura de pantalla)

Los mejores memes de la final. (Captura de pantalla)

Los mejores memes de la final. (Captura de pantalla)

Los mejores memes de la final. (Captura de pantalla)

Los mejores memes de la final. (Captura de pantalla)

Los mejores memes de la final. (Captura de pantalla)

Los mejores memes de la final. (Captura de pantalla)

Los mejores memes de la final. (Captura de pantalla)

El ranking de los campeones del mundo

Tras esta histórica final, así quedó la lista de todos los campeones del mundo en la historia:

  • Brasil (5 títulos)
  • Alemania (4 títulos)
  • Italia (4 títulos)
  • Argentina (3 títulos)
  • Francia (2 títulos)
  • Uruguay (2 títulos)
  • España (2 títulos)
  • Inglaterra (1 título)
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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