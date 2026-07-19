Los mejores memes de la final del Mundial 2026 tras la victoria de España ante Argentina

Tras una histórica final entre la Selección de España y la Selección de Argentina en el Mundial 2026, las redes sociales estuvieron muy atentos y estos son los mejores memes del encuentro.
Los mejores memes de la final del Mundial 2026
Estos son los mejores memes de la final del Mundial 2026:
Los mejores memes de la final. (Captura de pantalla)
Los mejores memes de la final. (Captura de pantalla)
Los mejores memes de la final. (Captura de pantalla)
*BTS cantando Dynamite en el entretiempo*— LACOBRAAA Out of Context (@OOC_LACOBRAAA) July 19, 2026
La subtrama de Scaloni en el vestuario: pic.twitter.com/TlOUTj3Cvq
Los mejores memes de la final. (Captura de pantalla)
Los mejores memes de la final. (Captura de pantalla)
Los mejores memes de la final. (Captura de pantalla)
Los mejores memes de la final. (Captura de pantalla)
Los pibes esperando que aparezca Justin Bieber en el show del entretiempo. https://t.co/ww2R3L6CSX pic.twitter.com/KMjorfxD32— LACOBRAAA Out of Context (@OOC_LACOBRAAA) July 19, 2026
Los mejores memes de la final. (Captura de pantalla)
Spain vs Argentina pic.twitter.com/4nCxl5Vnor— vids that go hard (@vidsthatgohard) July 19, 2026
Los mejores memes de la final. (Captura de pantalla)
CUCURELLA SE TAPÓ LA BOCA Y HABLÓ, LEO MESSI LA PIDIÓ Y EL VAR NO ACTUÓ.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 19, 2026
⚽ #ESPNMundial
📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/olA2IfZN4O
Los mejores memes de la final. (Captura de pantalla)
El ranking de los campeones del mundo
Tras esta histórica final, así quedó la lista de todos los campeones del mundo en la historia:
- Brasil (5 títulos)
- Alemania (4 títulos)
- Italia (4 títulos)
- Argentina (3 títulos)
- Francia (2 títulos)
- Uruguay (2 títulos)
- España (2 títulos)
- Inglaterra (1 título)