Dónde ver EN VIVO Alemania vs. Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Alemania y Costa de Marfil se enfrentan en el Estadio Toronto. En la siguiente nota conoce cómo seguir uno de los partidos más esperados de la jornada mundialista.

Alemania y Costa de Marfil miden fuerzas el día de hoy por la fecha 2 del Grupo E del Mundial 2026. El Estadio Toronto será el escenario de uno de los encuentros más importantes de la jornada ya que ambas selecciones se juegan la posibilidad de sellar su clasificación a los dieciseisavos de final del campeonato. Ahora entérate de los horarios establecidos y canales de transmisión de este gran duelo.

Tomando los resultados previos como un indicio de que nos espera un partido lleno de diversas emociones en el Estadio Toronto, es importante resaltar que Alemania goleó 7-1 a Curazao y Costa Marfil derrotó 1-0 a Ecuador en la fecha 1 del Grupo E del Mundial 2026. Es así que existe una paridad en el análisis, aunque para algunos sería el equipo alemán quien podría estar un paso adelante.

¿A qué hora juegan Alemania vs. Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial 2026?

13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

17:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

22:00 | España

¿Dónde ver Alemania vs. Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial 2026?

Perú | América TV, América tvGO, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium

México | ViX

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Argentina | Telefe, Flow Sports, TyC Sports, DirecTV, mitelefe, Paramount+ y Disney+ Premium

Ecuador | Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium

Colombia | Caracol TV, RCN, Radio Nacional, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium

Chile | Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium

Venezuela | DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium

Bolivia | Red Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports

Uruguay | Canal 5, AUF TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium

Brasil | SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, Disney+ Premium, CazéTV y Vivo Play

Paraguay | GEN y Trece

España | DAZN y Movistar+

Posibles alineaciones de Alemania vs. Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial 2026

Alemania | Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović; Jamal Musiala, Florian Wirtz, Leroy Sané y Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

Costa de Marfil | Yahia Fofana; Guéla Doué, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Seko Fofana, Franck Kessié, Yan Diomande, Bazoumana Toure; Nicolas Pépé y Ange-Yoan Bonny. DT: Emerse Fae.

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