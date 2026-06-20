Dónde ver EN VIVO Alemania vs. Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Alemania y Costa de Marfil miden fuerzas el día de hoy por la fecha 2 del Grupo E del Mundial 2026. El Estadio Toronto será el escenario de uno de los encuentros más importantes de la jornada ya que ambas selecciones se juegan la posibilidad de sellar su clasificación a los dieciseisavos de final del campeonato. Ahora entérate de los horarios establecidos y canales de transmisión de este gran duelo.
Tomando los resultados previos como un indicio de que nos espera un partido lleno de diversas emociones en el Estadio Toronto, es importante resaltar que Alemania goleó 7-1 a Curazao y Costa Marfil derrotó 1-0 a Ecuador en la fecha 1 del Grupo E del Mundial 2026. Es así que existe una paridad en el análisis, aunque para algunos sería el equipo alemán quien podría estar un paso adelante.
¿A qué hora juegan Alemania vs. Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial 2026?
- 13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 16:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 17:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 22:00 | España
¿Dónde ver Alemania vs. Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial 2026?
- Perú | América TV, América tvGO, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
- México | ViX
- Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
- Argentina | Telefe, Flow Sports, TyC Sports, DirecTV, mitelefe, Paramount+ y Disney+ Premium
- Ecuador | Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
- Colombia | Caracol TV, RCN, Radio Nacional, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
- Chile | Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
- Venezuela | DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
- Bolivia | Red Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports
- Uruguay | Canal 5, AUF TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
- Brasil | SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, Disney+ Premium, CazéTV y Vivo Play
- Paraguay | GEN y Trece
- España | DAZN y Movistar+
Posibles alineaciones de Alemania vs. Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial 2026
Predicción Mundial 2026: el resultado exacto de Alemania vs. Costa de Marfil, según la inteligencia artificial
Alemania | Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović; Jamal Musiala, Florian Wirtz, Leroy Sané y Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.
Costa de Marfil | Yahia Fofana; Guéla Doué, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Seko Fofana, Franck Kessié, Yan Diomande, Bazoumana Toure; Nicolas Pépé y Ange-Yoan Bonny. DT: Emerse Fae.
DATOS CLAVES
- Alemania y Costa de Marfil juegan hoy en el Estadio Toronto por el Mundial 2026.
- 7-1 fue la goleada de Alemania ante Curazao en la primera fecha.
- 15:00 horas es el horario oficial del partido para Perú, Colombia y Ecuador.