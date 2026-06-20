Alemania vs. Costa de Marfil: sigue EN VIVO el minuto a minuto por el Mundial 2026

Sigue EN VIVO el relato minuto a minuto del atractivo duelo entre Alemania y Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial 2026.

Alemania y Costa de Marfil se enfrentarán este sábado en un atractivo duelo correspondiente a la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026. La selección germana llega con la confianza en alto tras golear 7-1 a Curazao en su debut, mientras que los africanos también comenzaron con el pie derecho al imponerse 1-0 sobre Ecuador.

El encuentro aparece como una prueba de fuego para ambos equipos en la lucha por la clasificación a los dieciseisavos de final. Alemania intentará ratificar las buenas sensaciones que dejó en su estreno y dar un paso decisivo hacia la siguiente ronda, mientras que Costa de Marfil buscará dar el golpe ante uno de los candidatos y acercarse a una histórica clasificación.

Alemania va por otros triunfo en el Mundial 2026. Esta tarde enfrenta a Costa de Marfil.

Sigue EN VIVO Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026