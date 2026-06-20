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Mundial 2026

Alemania vs. Costa de Marfil: sigue EN VIVO el minuto a minuto por el Mundial 2026

Sigue EN VIVO el relato minuto a minuto del atractivo duelo entre Alemania y Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial 2026.

Relato EN VIVO de Alemania vs. Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial 2026.
© Getty ImagesRelato EN VIVO de Alemania vs. Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial 2026.

Alemania y Costa de Marfil se enfrentarán este sábado en un atractivo duelo correspondiente a la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026. La selección germana llega con la confianza en alto tras golear 7-1 a Curazao en su debut, mientras que los africanos también comenzaron con el pie derecho al imponerse 1-0 sobre Ecuador.

El encuentro aparece como una prueba de fuego para ambos equipos en la lucha por la clasificación a los dieciseisavos de final. Alemania intentará ratificar las buenas sensaciones que dejó en su estreno y dar un paso decisivo hacia la siguiente ronda, mientras que Costa de Marfil buscará dar el golpe ante uno de los candidatos y acercarse a una histórica clasificación.

Alemania va por otros triunfo en el Mundial 2026. Esta tarde enfrenta a Costa de Marfil.

Alemania va por otros triunfo en el Mundial 2026. Esta tarde enfrenta a Costa de Marfil.

Sigue EN VIVO Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

Dónde ver EN VIVO Alemania vs. Costa de Marfil

  • Perú | América TV, América tvGO, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
  • México | ViX
  • Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
  • Argentina | Telefe, Flow Sports, TyC Sports, DirecTV, mitelefe, Paramount+ y Disney+ Premium
  • Ecuador | Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
  • Colombia | Caracol TV, RCN, Radio Nacional, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
  • Chile | Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
  • Venezuela | DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
  • Bolivia | Red Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports
  • Uruguay | Canal 5, AUF TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
  • Brasil | SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, Disney+ Premium, CazéTV y Vivo Play
  • Paraguay | GEN y Trece
  • España | DAZN y Movistar+

¡Formación de Costa de Marfil!

El once titular de los marfileños: Yahia Fofana; Odilon Kossounou, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Ibrahim Sangaré, Franck Kessié, Christ Inao Oulai; Amad Diallo,Yan Diomande y Ange-Yoan Bonny.

¡Formación de Alemania!

Este es el once de Alemania ante Costa de Marfil: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz.

A qué hora se juega Alemania vs. Costa de Marfil

  • 13:00 horas | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
  • 14:00 horas | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 15:00 horas | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 16:00 horas | Chile, Bolivia y Venezuela
  • 17:00 horas | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
  • 22:00 horas | España

¡Arracamos la previa de Alemania vs. Costa de Marfil!

¡Bienvenidos amigas y amigos de Bolavip! Arrancamos el relato minuto a minuto del electrizante choque entre Alemania y Costa de Marfil por la fecha 2 del Mundial 2026, y un duelo que asoma clave para las pretensiones de Ecuador en la zona.

Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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