Curazao vs. Costa de Marfil EN VIVO Y GRATIS por el Grupo E del Mundial 2026: minuto a minuto y dónde ver

Curazao y Costa de Marfil miden fuerzas en el marco de la fecha 3 del Grupo E del Mundial 2026. El Estadio Filadelfia albergará una de los cierres más importantes del campeonato por lo que representa este partido en la zona ya que al término se conocerán a los clasificados a dieciseisavos de final. Por ello es que a continuación vivirás el minuto a minuto al clásico estilo de Bolavip.
En cuanto a los antecedentes más recientes de los equipos, recordemos que Curazao cayó goleado 7-1 frente a Alemania y luego empató 0-0 ante Ecuador; mientras que Costa de Marfil venció 1-0 a Ecuador y perdió 2-1 contra Alemania en un encuentro de diversas emociones. En resumen, se vienen 90′ realmente claves para estas selecciones en el cierre del Grupo E del Mundial 2026.
¿A qué hora juegan Curazao vs. Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial 2026?
- 13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 16:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 17:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 22:00 | España
¿Dónde ver Curazao vs. Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial 2026?
- México | Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX Premium
- Perú | DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+
- Colombia | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+
- Argentina | Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ Mi Telefe
- Chile | Chilevisión y Canal 13
- Estados Unidos | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One