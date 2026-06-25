Curazao vs. Costa de Marfil EN VIVO Y GRATIS por el Grupo E del Mundial 2026: minuto a minuto y dónde ver

Curazao y Costa de Marfil se ven las caras el día de hoy en el Estadio Filadelfia. Sigue el minuto a minuto de este partido aquí en Bolavip.

Curazao y Costa de Marfil se enfrentan el día de hoy en el Estadio Filadelfia por el cierre del Grupo E del Mundial 2026. Sigue las incidencias de este gran encuentro.

Curazao y Costa de Marfil miden fuerzas en el marco de la fecha 3 del Grupo E del Mundial 2026. El Estadio Filadelfia albergará una de los cierres más importantes del campeonato por lo que representa este partido en la zona ya que al término se conocerán a los clasificados a dieciseisavos de final. Por ello es que a continuación vivirás el minuto a minuto al clásico estilo de Bolavip.

En cuanto a los antecedentes más recientes de los equipos, recordemos que Curazao cayó goleado 7-1 frente a Alemania y luego empató 0-0 ante Ecuador; mientras que Costa de Marfil venció 1-0 a Ecuador y perdió 2-1 contra Alemania en un encuentro de diversas emociones. En resumen, se vienen 90′ realmente claves para estas selecciones en el cierre del Grupo E del Mundial 2026.

¿A qué hora juegan Curazao vs. Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial 2026?

13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

17:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

22:00 | España

¿Dónde ver Curazao vs. Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial 2026?