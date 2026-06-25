Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

Curazao vs. Costa de Marfil EN VIVO Y GRATIS por el Grupo E del Mundial 2026: minuto a minuto y dónde ver

Curazao y Costa de Marfil se enfrentan el día de hoy en el Estadio Filadelfia por el cierre del Grupo E del Mundial 2026. Sigue las incidencias de este gran encuentro.

¡Todos los partidos de hoy!

A continuación, conoce la jornada completa de hoy jueves 25 de junio en el marco de la fecha 3 del Mundial 2026.

Image

¡Bienvenidos a la cobertura del duelo entre Curazao vs. Costa de Marfil!

Curazao y Costa de Marfil se ven las caras el día de hoy en el Estadio Filadelfia. Sigue el minuto a minuto de este partido aquí en Bolavip.

Image

Curazao vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026.
© Copa Mundial FIFA.Curazao vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026.

Curazao y Costa de Marfil miden fuerzas en el marco de la fecha 3 del Grupo E del Mundial 2026. El Estadio Filadelfia albergará una de los cierres más importantes del campeonato por lo que representa este partido en la zona ya que al término se conocerán a los clasificados a dieciseisavos de final. Por ello es que a continuación vivirás el minuto a minuto al clásico estilo de Bolavip.

En cuanto a los antecedentes más recientes de los equipos, recordemos que Curazao cayó goleado 7-1 frente a Alemania y luego empató 0-0 ante Ecuador; mientras que Costa de Marfil venció 1-0 a Ecuador y perdió 2-1 contra Alemania en un encuentro de diversas emociones. En resumen, se vienen 90′ realmente claves para estas selecciones en el cierre del Grupo E del Mundial 2026.

¿A qué hora juegan Curazao vs. Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial 2026?

  • 13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
  • 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 16:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
  • 17:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
  • 22:00 | España

¿Dónde ver Curazao vs. Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial 2026?

  • México | Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX Premium
  • Perú | DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+
  • Colombia | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+
  • Argentina | Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ Mi Telefe
  • Chile | Chilevisión y Canal 13
  • Estados Unidos | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One
Renato Pérez
Renato Pérez
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones