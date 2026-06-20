El Toronto Stadium será sede del choque entre Alemania y Costa de Marfil por la fecha 2 del Grupo E del Mundial 2026.

Alemania y Costa de Marfil animarán uno de los duelos más electrizantes de este fin de semana por el Mundial 2026. La ‘Mannschaft’ y los ‘Elefantes’ se verán las caras en un compromiso clave por la cima y la clasificación a dieciseisavos de final en el Grupo E.

¿Dónde y en qué estadio se jugará Alemania vs. Costa de Marfil? El BMO Field de Toronto volverá a ser escenario de un atractivo duelo en esta Copa del Mundo, cuando reciba el choque entre europeos y africanos por la segunda fecha del Grupo E.

El recinto canadiense será escenario de un duelo clave para las aspiraciones de ambas selecciones. Los germanos vienen de golear 7-1 a Curazao, mientras que Costa de Marfil derrotó 1-0 a Ecuador en su debut.

Alemania va por otros triunfo en el Mundial 2026. Esta tarde enfrenta a Costa de Marfil en Toronto.

BMO Field Stadium de Toronto, sede de Alemania vs. Costa de Marfil

Ubicado en una de las ciudades más importantes de Canadá, el estadio se ha consolidado como uno de los escenarios deportivos más relevantes del país. Su construcción comenzó en 2006 y fue inaugurado un año después, convirtiéndose desde entonces en sede habitual de grandes eventos internacionales y en una de las joyas de la infraestructura futbolística canadiense.

La cita entre alemanes y marfileños se suma a una destacada lista de competiciones que han pasado por el BMO Field, entre ellas el Mundial Sub-20 de la FIFA de 2007, el Mundial Sub-20 Femenino de 2014 y la Copa Oro de la Concacaf de 2015. Ahora, el recinto vuelve a ser protagonista al albergar uno de los encuentros más atractivos de la jornada mundialista.

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¿A qué hora juegan Alemania vs. Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial 2026?