Las alineaciones de Alemania vs. Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial 2026

Alemania y Costa de Marfil ultiman detalles en la previa del pitazo inicial en el Estadio Toronto. Por la fecha 2 del Grupo E del Mundial 2026, se viene uno de los encuentros más esperados y resonantes de la jornada, así que ahora ya podemos ir viviendo lo que será el trámite del juego con las alineaciones titulares totalmente confirmadas por parte de los comandos técnicos.
En el caso de Alemania, se ha podido conocer que Julian Nagelsmann repite el mismo equipo titular que apabulló 7-1 a Curazao en el debut del Mundial 2026 y el cual será de la siguiente manera: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović; Leroy Sané, Jamal Musiala y Florian Wirtz y Kai Havertz.
Fuente: Selección Alemania.
Por otro lado, Emerse Faé no se queda para nada atrás y prioriza la fortaleza de sus jugadores en ofensiva para realizar algunas variantes con respecto al triunfo por 1-0 que lograron ante Ecuador. Yahia Fofana; Ghislain Konan, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Odilon Kossounou; Ibrahim Sangaré, Franck Kessié, Christ Inao Oulai; Yan Diomande, Amad Diallo y Ange-Yoan Bonny.
Fuente: Selección Costa de Marfil.
¿A qué hora juegan Alemania vs. Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial 2026?
- 13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 16:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 17:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 22:00 | España
¿Dónde ver Alemania vs. Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial 2026?
- Perú | América TV, América tvGO, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
- México | ViX
- Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
- Argentina | Telefe, Flow Sports, TyC Sports, DirecTV, mitelefe, Paramount+ y Disney+ Premium
- Ecuador | Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
- Colombia | Caracol TV, RCN, Radio Nacional, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
- Chile | Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
- Venezuela | DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
- Bolivia | Red Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports
- Uruguay | Canal 5, AUF TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
- Brasil | SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, Disney+ Premium, CazéTV y Vivo Play
- Paraguay | GEN y Trece
- España | DAZN y Movistar+
DATOS CLAVES
- Julian Nagelsmann repetirá la alineación titular de Alemania para el partido en el Estadio Toronto.
- Emerse Faé realizará variantes ofensivas en Costa de Marfil respecto al triunfo ante Ecuador.
- 15:00 horas es el horario oficial del encuentro para Perú, Colombia, Ecuador y Panamá.