Las alineaciones de Alemania vs. Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial 2026

Alemania y Costa de Marfil se alistan para el partido de hoy en el Estadio Toronto. Los entrenadores definieron los equipos titulares, así que ahora conoce los detalles al respecto.

Alemania y Costa de Marfil ultiman detalles en la previa del pitazo inicial en el Estadio Toronto. Por la fecha 2 del Grupo E del Mundial 2026, se viene uno de los encuentros más esperados y resonantes de la jornada, así que ahora ya podemos ir viviendo lo que será el trámite del juego con las alineaciones titulares totalmente confirmadas por parte de los comandos técnicos.

En el caso de Alemania, se ha podido conocer que Julian Nagelsmann repite el mismo equipo titular que apabulló 7-1 a Curazao en el debut del Mundial 2026 y el cual será de la siguiente manera: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović; Leroy Sané, Jamal Musiala y Florian Wirtz y Kai Havertz.

Fuente: Selección Alemania.

Por otro lado, Emerse Faé no se queda para nada atrás y prioriza la fortaleza de sus jugadores en ofensiva para realizar algunas variantes con respecto al triunfo por 1-0 que lograron ante Ecuador. Yahia Fofana; Ghislain Konan, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Odilon Kossounou; Ibrahim Sangaré, Franck Kessié, Christ Inao Oulai; Yan Diomande, Amad Diallo y Ange-Yoan Bonny.

Fuente: Selección Costa de Marfil.

¿A qué hora juegan Alemania vs. Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial 2026?

13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

17:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

22:00 | España

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¿Dónde ver Alemania vs. Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial 2026?

Perú | América TV, América tvGO, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium

México | ViX

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Argentina | Telefe, Flow Sports, TyC Sports, DirecTV, mitelefe, Paramount+ y Disney+ Premium

Ecuador | Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium

Colombia | Caracol TV, RCN, Radio Nacional, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium

Chile | Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium

Venezuela | DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium

Bolivia | Red Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports

Uruguay | Canal 5, AUF TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium

Brasil | SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, Disney+ Premium, CazéTV y Vivo Play

Paraguay | GEN y Trece

España | DAZN y Movistar+

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