Dónde ver EN VIVO Alemania vs. Curazao por el Grupo E del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Alemania y Curazao se enfrentan el día de hoy en el Estadio Houston. Será el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026, así que conoce cómo seguir este gran partido.

Alemania y Curazao miden fuerzas en el marco de la fecha 1 del Grupo E del Mundial 2026. Siendo el estreno en el torneo norteamericano para ambas selecciones, existe una enorme expectativa en lo que puedan hacer los tetracampeones ya que son los grandes favoritos para conseguir el triunfo; mientras que los caribeños buscarán ser la gran sorpresa de la jornada.

El Estadio Houston albergará uno de los encuentros más esperados de la primera ronda al tener en Alemania entre los firmes candidatos para llegar hasta instancias finales por lo que representa como selección. Por otro parte, Curazao se mostrará en sociedad en el inicio de su historia en los mundiales, así que a continuación entérate de todos los pormenores de la transmisión y horarios.

¿A qué hora juegan Alemania vs. Curazao por el Grupo E del Mundial 2026?

10:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

11:00 | México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

12:00 | Panamá, Colombia, Ecuador y Perú

13:00 | Bolivia, Chile, República Dominicana y Venezuela

14:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

19:00 | España

¿Dónde ver Alemania vs. Curazao por el Grupo E del Mundial 2026?

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Argentina | Flow Sports, DirecTV, DGO y Paramount+

Brasil | CazéTV

Bolivia | Entel TV y Tigo Sports

Chile | Chilevisión, DirecTV, DGO y Paramount+

Colombia | DirecTV, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+

Ecuador | DirecTV, DGO y Paramount+

México | ViX

Paraguay | GEN y Trece

Perú | DirecTV, DGO y Paramount+

Uruguay | DirecTV, DGO y Paramount+

Venezuela | DirecTV, DGO y Televen+

España | DAZN, La 1 RTVE, Movistar+ y fuboTV

Posibles alineaciones de Alemania vs. Curazao por el Grupo E del Mundial 2026

Alemania | Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz y Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

Curazao | Eloy Room; Jurien Gaari, Armando Obispo, Riechedly Bazoer, Deveron Fonville, Sherel Floranus; Livano Comenencia, Leandro, Juninho Bacuna; Jürgen Locadia y Tahith Chong. DT: Dick Advocaat.

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