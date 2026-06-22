Chong, jugador de Curazao, homenajeó al Pibe Valderrama tras el empate ante Ecuador

El planeta fútbol sigue digiriendo el empate de Curazao ante Ecuador por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Un partido absolutamente histórico para el combinado de la Conmebol y donde siguen llegando reacciones alrededor de una fecha marcada para la historia del país. Tahith Chong homenajeó incluso en sus redes sociales a Carlos el Pibe Valderrama.

“Historia hecha. La próxima generación sueña con niños grandes, cosas maravillosas son posibles cuando lo haces”, publicaba Tahith Chong junto a otra serie de imágenes que mostraban toda la emoción de la delegación presente en la ciudad de Kansas. Todo ello tras un empate histórico y que incluso los mantiene con vida de cara a la última jornada del certamen.

Los motivos por los cuales Tahith Chong publicaba en sus redes sociales una imagen de Carlos el Pibe Valderrama generaron todo tipo de especulaciones. Seguramente la más sencilla pasa por entender la similitud en cuanto a peinados y estilos se refiere entre ambos futbolistas. Rápidamente, diferentes aficionados del combinado cafetero reaccionaron a su publicación en redes sociales con banderas del equipo tricolor.

Una muestra más para entender la importancia y vigencia que tiene Carlos el Pibe Valderrama en la historia moderna del fútbol. Que Tahith Chong lo haya homenajeado en redes sociales durante la jornada más importante para la historia del fútbol de su país deja en claro el legado del futbolista samario. Por Curazao ahora mismo todos son festejos y, por encima de todo, expectativa de cara al último partido de la fase de grupos frente a Costa de Marfil.

El homenaje de Cong a Valderrama tras el empate ante Ecuador: TW

No nos olvidemos que Tahith Chong es el único futbolista de toda la selección de Curazao que nació justamente en el país. Los otros 25 nombres convocados dieron sus primeros pasos en territorios como los Países Bajos y lejos de una población de apenas 150.000 habitantes que ahora mismo vive una fiesta brutal en todos los sentidos. Sin esperarlo, Carlos el Pibe Valderrama se cuela en una de las historias más emocionantes de la vigente edición de la Copa del Mundo.

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Curazao no quiere despertar del sueño

Dick Advocaat no le quita mérito a sus hombres. El entrenador de Curazao se vio emocionado junto a todos sus futbolistas durante una jornada histórica que los mantiene con vida incluso pensando en los dieciseisavos de final. Pidió más que nunca unirse alrededor de una selección que, en caso de derrotar a Costa de Marfil dentro de algunas jornadas, será uno de los mejores 32 equipos de la vigente edición de la Copa del Mundo.

“La gente de Curazao nos ha brindado su apoyo desde el principio… Sobre todo la semana pasada, después del 7-1, la gente seguía celebrando en la isla y rebosaba de alegría”. “Esta noche fue una locura. Así que creo que para las personas cuya vida no siempre es fácil, realmente deseo que celebren este éxito”, fueron las palabras del entrenador de Curazao en la rueda de prensa oficial posterior, la cual resultó más que emotiva tras el empate ante Ecuador.

Datos claves

El futbolista Tahith Chong homenajeó a Carlos el pibe Valderrama tras empatar con Ecuador.

homenajeó a Carlos el pibe Valderrama tras empatar con Ecuador. La selección de Curazao jugará su último partido de fase de grupos ante Costa de Marfil.

jugará su último partido de fase de grupos ante Costa de Marfil. El jugador Tahith Chong es el único nacido en Curazao de toda su selección.