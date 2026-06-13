Carlo Ancelotti tras empatar ante Marruecos: “El Mundial no se gana en el primer partido”

Carlo Ancelotti habló en conferencia de prensa y analizó el duelo entre Brasil vs. Marruecos. Fiel a su estilo, dejó una frase para la posteridad sobre las verdaderas intenciones del 'Scratch' en el Mundial 2026.

Brasil debutó en el Mundial 2026 con una igualdad 2-2 frente a Marruecos en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. En el estreno de ambas selecciones en el Grupo C del campeonato, vimos un nivel importante en el inicio y que luego decaería por distintos factores del juego. A raíz de dicha situación es que Carlo Ancelotti habló en conferencia en prensa y se mandó con una declaración muy potente.

El entrenador de Brasil conversó con los medios deportivos internacionales y señaló que por momentos tuvieron problemas en trámite del duelo ante Marruecos. Eso sí, remarcó que está tranquilo con la reacción de sus dirigidos y a la vez evidenció una clara intención de lo que pretende el pentacampeón del mundo al ser muy consciente de las críticas que generó el debut mundialista.

“Nos conformamos con este resultado, que no está mal, y lucharemos en el próximo partido. No se gana el Mundial en el primer partido. El debut, por muchas razones, puede que no salga como uno quiere, pero tenemos que seguir adelante, prepararnos bien para el próximo partido. El objetivo es clasificarnos, superar la fase de grupos y mejorar con el tiempo. Tengo plena confianza”; declaró Carlo Ancelotti en conferencia de prensa post partido.

"LA COPA DEL MUNDO NO SE GANA EN EL PRIMER PARTIDO" aseguró Carletto Ancelotti tras el empate de Brasil ante Marruecos que no lo dejó contento.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/PvSPeH0Zrb — SportsCenter (@SC_ESPN) June 14, 2026

Luego, en charla con TV Globo, el estratega de Brasil hizo énfasis en lo que deberán mejorar en este Mundial 2026. “No jugamos bien en la primera parte, pero luego mejoramos. Tuvimos algunas oportunidades, pero necesitamos ser más precisos. El equipo luchó hasta el último minuto. Lo positivo es que está bastante claro lo que necesitamos mejorar. Lo que hicimos bien en los dos amistosos no funcionó tan bien en la primera mitad. Tenemos que trabajar en eso para tener un equipo más equilibrado y más agresivo en ataque“.

Publicidad

Los próximos partidos de Brasil en el Grupo C del Mundial 2026

Luego de debutar en el Mundial 2026 con un empate 2-2 frente a Marruecos el día de hoy en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, ahora Brasil deberá voltear la página y enfocarse en la preparación de los próximos partidos que le tocan en el Grupo C. El viernes 19 de junio enfrentará a Haití en el Estadio Filadelfia y la victoria de por medio será obligatoria si es que quieren acomodarse en la tabla.

Por la fecha 3 del Grupo C del Mundial 2026, el pentacampeón del mundo jugará ante Escocia el miércoles 24 de junio en el Estadio Miami. Con la posibilidad de que Neymar Jr. pueda estar apto físicamente para cualquiera de estos dos encuentros, veremos qué cambios realiza Carlo Ancelotti en el equipo titular y en las estrategias para confirmar que son uno de los firmes candidatos al título.

Publicidad

Fuente: Getty Images.

La tabla de posiciones del Grupo C del Mundial 2026

DATOS CLAVES

Brasil y Marruecos empataron 2-2 en su debut oficial por el Mundial 2026 .

empataron 2-2 en su debut oficial por el . Carlo Ancelotti declaró en conferencia que Brasil debe ser más agresivo en ataque.

declaró en conferencia que debe ser más agresivo en ataque. 19 de junio será el próximo duelo de Brasil contra Haití en Filadelfia.