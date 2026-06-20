Dónde juegan los futbolistas de Curazao, rival de Ecuador en el Mundial 2026

Curazao enfrentará a Ecuador por el Mundial 2026 y ahora podrás conocer un poco más a detalle cómo está conformada la plantilla caribeña.

Ecuador ultima detalles para enfrentar a Curazao en el marco de la fecha 2 del Grupo E del Mundial 2026. Si bien ya existen diversos análisis futbolísticos de lo que representa el nivel del equipo caribeño, ahora vamos a revisar al máximo detalle cómo es que se conforma su plantilla para tener una idea mucho más certera de la manera en que llegaron al torneo más importante de selecciones.

En primer lugar, debemos tener en cuenta que Curazao se ubica en el puesto 83 del ranking FIFA siendo la penúltima selección de todas las que actualmente participan en el Mundial 2026. Además, no perdamos de vista que esta es la primera edición a la que asisten a lo largo de su historia y así se convirtieron en el país con menor población del planeta en inscribir su nombre oficialmente.

En cuanto al aspecto netamente futbolístico y de cuáles son los antecedentes más recientes de la plantilla, Curazao perdió 7-1 frente a Alemania en el debut del Mundial 2026. Claramente, fue un escenario lamentable para los intereses del equipo caribeño que ahora frente a Ecuador buscará lavarse la cara. Dicho esto, revisemos de qué equipo provienen cada uno de los futbolistas curazoleños.

Fuente: Getty Images.

Equipos de los futbolistas de Curazao en el Mundial 2026

Porteros

Eloy Room | Miami FC (Estados Unidos)

Tyrick Bodak | SC Telstar (Países Bajos)

Trevor Doornbusch | VVV-Venlo (Países Bajos)

Defensas

Shurandy Sambo | Sparta Rotterdam (Países Bajos)

Juriën Gaari | Abha Club (Arabia Saudita)

Roshon van Eijma | RKC Waalwijk (Países Bajos)

Sherel Floranus | PEC Zwolle (Países Bajos)

Armando Obispo | PSV Eindhoven (Países Bajos)

Riechedly Bazoer | Konyaspor (Turquía)

Joshua Brenet | Kayserispor (Turquía)

Deveron Fonville | NEC Nijmegen (Países Bajos)

Publicidad

Mediocampistas

Godfried Roemeratoe | RKC Waalwijk (Países Bajos)

Juninho Bacuna | FC Volendam (Países Bajos)

Leandro Bacuna | Iğdır F.K. (Turquía)

Tahith Chong | Sheffield United F.C. (Inglaterra)

Livano Comenencia | FC Zürich (Suiza)

Tyrese Noslin | SC Telstar (Países Bajos)

Ar’jany Martha | Rotherham United F.C. (Inglaterra)

Kevin Felida | FC Den Bosch (Países Bajos)

Delanteros

Jürgen Locadia | Miami FC (Estados Unidos)

Jeremy Antonisse | A.E. Kifisia F.C. (Grecia)

Sontje Hansen | Middlesbrough F.C. (Inglaterra)

Kenji Gorré | Maccabi Haifa F.C. (Israel)

Brandley Kuwas | FC Volendam (Países Bajos)

Gervane Kastaneer | Terengganu FC (Malasia)

Jearl Margaritha | SK Beveren (Bélgica)

Fuente: Selección Curazao.

Publicidad

¿A qué hora juegan Ecuador vs. Curazao por el Grupo E del Mundial 2026?

17:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

18:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

19:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

20:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

21:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

02:00 | España (21/06)

¿Dónde ver Ecuador vs. Curazao por el Grupo E del Mundial 2026?

México | Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium

Perú | DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+

Ecuador | Teleamazonas, DSports, DGO, Disney+ y Paramount+

Colombia | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+

Argentina | Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe

Chile | Chilevisión y Canal 13

Estados Unidos | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One

DATOS CLAVES

Curazao jugará contra Ecuador por la fecha 2 del Mundial 2026 .

jugará contra por la fecha 2 del . El puesto 83 del ranking FIFA pertenece a la Selección de Curazao .

del ranking pertenece a la . Una goleada 7-1 recibió la Selección de Curazao ante Alemania en su debut del Mundial 2026.