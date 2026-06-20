Eloy Room casi elimina a Ecuador del Mundial 2026 y y rompió un récord en la Copa del Mundo

Eloy Room se convirtió en el nombre que más amargó a la Selección de Ecuador en este Mundial 2026. El arquero de Curazao se mandó un partidazo con 15 atajadas, pero es que el portero ni siquiera tapa en un equipo de primera. Ahora mismo está jugando en la segunda división.
El equipo en el que tapa Eloy Room es el Miami FC de la USLC de Estados Unidos, lo que vendría a ser la segunda división de los Estados Unidos, por debajo de la MLS, pero en una Liga que no tiene opciones de ascender a primera división.
Este presente de Room vuelve aún más doloroso este empate. Porque ‘La Tri’ llegaba con la denominada “mejor generación de su historia” y para hacer el mejor Mundial de su vida, pero en realidad están haciendo el peor para Ecuador.
Por otro lado, Room también tiene un sueldo mucho menor al de la mayoría de los jugadores de la Selección de Ecuador. El promedio anual en esta Liga es de 45.000 a 50.000 dólares. Por lo cual, su sueldo se queda muy lejos de, por ejemplo, Moisés Caicedo que gana 12 millones.
Eloy Room fue la figura de Curazao.
Eloy Room rompió un récord en el Mundial 2026 ante Ecuador
Eloy Room se acaba de convertir en el primer arquero de la historia de los mundiales con 15 atajadas y sin recibir un gol y se quedó con ese récord. El récord total es de Tim Howard que en 2014 tapó 16 veces en un encuentro, pero ese partido se fue a extras y terminó perdiendo.
Hernán Galíndez da la cara y le deja este mensaje a Sebastián Beccacece, tras el empate de Ecuador ante Curazao
El valor de mercado de Eloy Room
Ahora Eloy Room tiene un valor de mercado de 150 mil euros de acuerdo a transfermarkt. Otra comparación dolorosa es que la Selección de Ecuador tiene en su jugador más barato a Hernán Galíndez, que tiene un valor de mercado de 300 mil euros.
Datos clave:
- El arquero Eloy Room completó un récord histórico de 15 atajadas ante Ecuador.
- Eloy Room juega actualmente en el Miami FC de la segunda división estadounidense.
- El portero de Curazao registra un valor de mercado de 150 mil euros.