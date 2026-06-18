Dónde ver EN VIVO México vs. Corea del Sur por el Grupo A del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

México y Corea del Sur miden fuerzas en el Estadio Guadalajara. Este encuentro tiene la particularidad de ser el más esperado de la jornada del día de hoy por el nivel de los equipos y de la necesidad de triunfo que tienen para soñar con la clasificación a una siguiente ronda. Por ello es que ahora podrás conocer todos los pormenores de los horarios establecidos y los canales oficiales de transmisión.
Respecto a cómo llegan las selecciones al partido, México tuvo un debut auspicioso frente a Sudáfrica ya que logró un triunfo por 2-0 en el Estadio Azteca junto al apoyo de sus hinchas. Corea del Sur no se quedó atrás y también consiguió un victoria que fue 2-1 frente a República Checa en el Estadio Guadalajara. Nos espera un duelo de lleno emociones por el Mundial 2026.
¿A qué hora juegan México vs. Corea del Sur por el Grupo A del Mundial 2026?
- 18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 20:00 | Perú, Colombia y Ecuador
- 21:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 22:00 | Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay
- 03:00 | España (19/06)
¿Dónde ver México vs. Corea del Sur por el Grupo A del Mundial 2026?
- México | Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX Premium.
- Perú | DSports, DGO, América TVGO y Paramount+
- Colombia | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+
- Argentina | Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y Mi Telefe
- Chile | Chilevisión y Canal 13
- Estados Unidos | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One
Posibles alineaciones de México vs. Corea del Sur por el Grupo A del Mundial 2026
México | Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julian Quiñones. DT: Javier Aguirre.
Corea del Sur | Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim Minjae, Cho Yu-Min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kangin, Lee Jae-sung, Son Heungmin; Oh Hyeon-gyu. DT: Hong Myung-bo.
DATOS CLAVES
- México y Corea del Sur juegan hoy en el Estadio Guadalajara por el Mundial 2026.
- Triunfo por 2-0 consiguió la selección de México ante Sudáfrica en su debut.
- 20:00 horas es el horario oficial del partido para Perú, Colombia y Ecuador.