Dónde ver EN VIVO México vs. Corea del Sur por el Grupo A del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

México y Corea del Sur juegan el día de hoy en el Estadio Guadalajara. No te pierdas ningún detalle de cómo vivir uno de los mejores partidos de la jornada.

México y Corea del Sur miden fuerzas en el Estadio Guadalajara. Este encuentro tiene la particularidad de ser el más esperado de la jornada del día de hoy por el nivel de los equipos y de la necesidad de triunfo que tienen para soñar con la clasificación a una siguiente ronda. Por ello es que ahora podrás conocer todos los pormenores de los horarios establecidos y los canales oficiales de transmisión.

Respecto a cómo llegan las selecciones al partido, México tuvo un debut auspicioso frente a Sudáfrica ya que logró un triunfo por 2-0 en el Estadio Azteca junto al apoyo de sus hinchas. Corea del Sur no se quedó atrás y también consiguió un victoria que fue 2-1 frente a República Checa en el Estadio Guadalajara. Nos espera un duelo de lleno emociones por el Mundial 2026.

¿A qué hora juegan México vs. Corea del Sur por el Grupo A del Mundial 2026?

18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:00 | Perú, Colombia y Ecuador

21:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

22:00 | Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

03:00 | España (19/06)

¿Dónde ver México vs. Corea del Sur por el Grupo A del Mundial 2026?

México | Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX Premium.

Perú | DSports, DGO, América TVGO y Paramount+

Colombia | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+

Argentina | Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y Mi Telefe

Chile | Chilevisión y Canal 13

Estados Unidos | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One

Posibles alineaciones de México vs. Corea del Sur por el Grupo A del Mundial 2026

México | Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julian Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Corea del Sur | Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim Minjae, Cho Yu-Min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kangin, Lee Jae-sung, Son Heungmin; Oh Hyeon-gyu. DT: Hong Myung-bo.

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