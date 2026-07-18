¿Lo insultó feo? Santiago Giménez da detalles de lo que le dijo Piero Hincapié en el Mundial 2026

El delantero mexicano comenzó a contar detalles de que pasó en ese famoso diálogo con Piero Hincapié.

Piero Hincapié protagonizó una de las imágenes del Mundial 2026 después de ser expulsado en el partido contra México en los 16avos. En ese momento, el jugador ecuatoriano sufrió la ‘Ley Prestianni’ y se fue a las duchas por taparse la boca. La gran duda es: ¿Qué le dijo el ecuatoriano?

Ahora en un evento público, Santiago Giménez dio detalles qué pasó con el jugador ecuatoriano. El jugador mexicano lo acusó de inmediato con el árbitro y Piero solo aceptó la sanción y se marchó de la cancha con una sonrisa en una imagen curiosa.

Ahora un niño le preguntó a Giménez por lo que le dijo el ecuatoriano y su respuesta fue: “No sé si tengas edad para saber lo que me dijo. La realidad es que entre futbolistas tenemos códigos y lo que pasa en la cancha, queda en la cancha. Si les digo aquí se volvería viral”, comentó el mexicano.

Con estos detalles ya se puede presumir por donde fue Hincapié en sus dichos en ese momento. Por su parte, el jugador ecuatoriano tampoco quiere dar detalles sobre lo que le dijo a Santi en ese momento. Parece que para ambos el episodio está cerrado.

😱😳😂 MISTERIO REVELADO 😂😳😱



🗣️🇲🇽 Un niño le preguntó a Santiago Giménez qué fue lo que Piero Hincapié le dijo antes de ser expulsado en el México 🇲🇽 vs Ecuador 🇪🇨



Vía @MarcaMexico_ pic.twitter.com/SN3X7DSWUA — KCH RADIO 90.9FM (@kchradio) July 18, 2026

En este Mundial 2026 llegó por primera vez la “Ley Prestianni” que castiga a los jugadores que se tapen la boca. En esta Copa del Mundo jugadores como Miguel Almirón y Piero Hincapié fueron los únicos jugadores que vieron la roja por taparse la boca.

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¿Cuántos partidos será suspendido Piero Hincapié?

Después de esa polémica imagen en la Copa del Mundo, Piero Hincapié se perdería un partido oficial, según lo que la FIFA hizo con Almirón previamente. Se espera que una vez que termine el Mundial 2026, la FIFA confirme que sanción tendrá el ecuatoriano.