Claudia Sheinbaum, presidenta de México, deja un contundente mensaje sobre las posibles amenazas a la Selección de Ecuador

Aún hay tela que cortar de aquel partido entre México y Ecuador en el Mundial 2026 y ahora hasta la presidenta mexicana tuvo que intervenir.

Aunque ya pasaron 8 días de aquella eliminación de Ecuador ante México en los 16avos del Mundial 2026, todavía hay tela que cortar de esa caída de ‘La Tri’. En esta ocasión hasta la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tuvo que intervenir.

En un evento público, Claudia Sheinbaum fue contundente sobre esa hipótesis de que los jugadores de Ecuador fueran amenazados en el Mundial 2026. Fue un rumor que tomó mucha fuerza y que trató de “justificar” el mal partido que hicieron los jugadores de Ecuador en aquel torneo.

Ante todo esto, Sheinbaum respondió de manera contundente: “Andan difundiendo noticias de que fueron amenazados, es falso, lo dice alguien que quiere que le vaya mal a nuestro país. Con las redes sociales se propagan estas noticias falsas”, comentó la primera mandataria.

Esta voz se une a la de otras fuentes oficiales que han venido descartando cualquier tipo de amenaza que haya recibido la Selección de Ecuador. No obstante, también hay otras voces con relevancia que hablan de amenazas a jugadores de Ecuador.

La Selección de Ecuador se fue de este Mundial 2026 con la sensación de que pudo dar más. ‘La Tri’ llegaba con la mejor generación en muchos años, pero apenas y pudo pasar a 16avos del torneo y se despidió rápido contra la Selección de México.

Publicidad

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a las canchas el próximo mes de septiembre. Se espera que para este momento, ya haya un nuevo DT al frente y también se dé inicio a un nuevo ciclo. Además, no hay todavía algún rival confirmado para enfrentar a ‘La Tri’.

Encuesta¿Por qué Ecuador fue eliminado del Mundial 2026? ¿Por qué Ecuador fue eliminado del Mundial 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: