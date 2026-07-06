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Mundial 2026

Embajada británica dedica a Ecuador el triunfo de Inglaterra sobre México en el Mundial 2026

Con un divertido posteo y muchos memes, la embajada británica sorprendió a los hinchas ecuatorianos.

La dedicatoria de la embajada británica a Ecuador tras vencer a México
© GettyImages/ Edit BvLa dedicatoria de la embajada británica a Ecuador tras vencer a México

La Embajada Británica en Ecuador también se hizo eco de la rivalidad que viene creciendo entre la Selección de Ecuador y la Selección de México. Durante el partido de los 8vos de final, la hinchada ecuatoriana decidió apoyar a Inglaterra y de esto se hicieron eco las autoridades en redes sociales.

En sus cuentas oficiales en redes sociales, la Embajada Británica le dedicó esta victoria a todos los hinchas ecuatorianos. “La Embajada Británica en Ecuador informa a la opinión pública que: El té está listo. Los memes están autorizados. Inglaterra ganó“, dice el posteo

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Los memes que publicó la embajada fueron aquellos que se hicieron tendencia en redes sociales, donde se mezcla la cultura ecuatoriana con la inglesa. Todo a raíz de la polémica y contundente eliminación que sufrió ‘La Tri’ en esta Copa del Mundo.

Inglaterra tuvo que sufrir ante México, pero logró avanzar a los 4tos del Mundial 2026, donde además también jugará contra Noruega. Los ingleses ahora mismo son de los grandes candidatos a llevarse la Copa del Mundo, por el nivel de su equipo y su generación.

El posteo de la Embajada. (Foto: Captura de pantalla)

El posteo de la Embajada. (Foto: Captura de pantalla)

Curiosamente la Selección de Ecuador solo fue eliminado una vez en octavos de final del Mundial y fue contra Inglaterra, pero ese pasado no importó a todos los hinchas que celebraron aquella victoria inglesa. ‘La Tri’ se fue del Mundial mucho antes de lo esperado.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador en el Mundial 2026?

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La Selección de Ecuador volverá a jugar después de esta eliminación en la Copa del Mundo el próximo mes de septiembre. Se espera que para esa fecha FIFA, el equipo nacional ya tenga un nuevo entrenador y comience un nuevo ciclo para el Mundial 2030.

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¿Ecuador podrá volver a competir en un Mundial 2026?

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En síntesis:

  • La Embajada Británica en Ecuador dedicó formalmente la victoria de Inglaterra a los aficionados locales.
  • La Selección de Inglaterra eliminó a México y avanzó a los cuartos del Mundial 2026.
  • La Selección de Ecuador volverá a disputar encuentros oficiales en la fecha FIFA de septiembre.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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