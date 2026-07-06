Embajada británica dedica a Ecuador el triunfo de Inglaterra sobre México en el Mundial 2026

Con un divertido posteo y muchos memes, la embajada británica sorprendió a los hinchas ecuatorianos.

La Embajada Británica en Ecuador también se hizo eco de la rivalidad que viene creciendo entre la Selección de Ecuador y la Selección de México. Durante el partido de los 8vos de final, la hinchada ecuatoriana decidió apoyar a Inglaterra y de esto se hicieron eco las autoridades en redes sociales.

En sus cuentas oficiales en redes sociales, la Embajada Británica le dedicó esta victoria a todos los hinchas ecuatorianos. “La Embajada Británica en Ecuador informa a la opinión pública que: El té está listo. Los memes están autorizados. Inglaterra ganó“, dice el posteo

Los memes que publicó la embajada fueron aquellos que se hicieron tendencia en redes sociales, donde se mezcla la cultura ecuatoriana con la inglesa. Todo a raíz de la polémica y contundente eliminación que sufrió ‘La Tri’ en esta Copa del Mundo.

Inglaterra tuvo que sufrir ante México, pero logró avanzar a los 4tos del Mundial 2026, donde además también jugará contra Noruega. Los ingleses ahora mismo son de los grandes candidatos a llevarse la Copa del Mundo, por el nivel de su equipo y su generación.

El posteo de la Embajada. (Foto: Captura de pantalla)

Curiosamente la Selección de Ecuador solo fue eliminado una vez en octavos de final del Mundial y fue contra Inglaterra, pero ese pasado no importó a todos los hinchas que celebraron aquella victoria inglesa. ‘La Tri’ se fue del Mundial mucho antes de lo esperado.

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¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador en el Mundial 2026?

La Selección de Ecuador volverá a jugar después de esta eliminación en la Copa del Mundo el próximo mes de septiembre. Se espera que para esa fecha FIFA, el equipo nacional ya tenga un nuevo entrenador y comience un nuevo ciclo para el Mundial 2030.

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En síntesis: