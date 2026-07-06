Este jugador de la Selección de Ecuador celebró en redes sociales cómo México estuvo eliminando a Inglaterra.

El cruce entre México y la Selección de Ecuador aún ha dejado varias polémicas y una rivalidad creciente entre ambas selecciones. Ahora cuando Inglaterra eliminó al equipo mexicano, un jugador ecuatoriano se hizo tendencia por estar muy pendiente de ese partido.

En sus cuentas de redes sociales se viralizó como Ángelo Preciado estaba muy atento a qué pasaba en el partido. El lateral ecuatoriano publicó una fotografía del penal de Harry Kane, quien estaba anotando el tercer gol a favor de los ingleses.

Preciado hacía énfasis en como el delantero inglés sí le hizo caso a Maradona para colocar el remate. Hace varios años se viralizó como Diego Armando Maradona aconsejó a Kane sobre su remate y cómo engañar al portero y eso fue lo que pasó en este penal.

Desde Ecuador también los hinchas estuvieron muy pendientes de este partido y después de que Inglaterra eliminó a México, varios hinchas ecuatorianos empezaron a disfrutar de aquel triunfo como propio. Todo esto porque ‘El Tri’ había eliminado a ‘La Tri’ en 16avos.

Ángelo Preciado en su IG. (Foto: Captura de Pantalla)

La Selección de Inglaterra hizo los “deberes” y ahora está en los cuartos de final del Mundial 2026, donde se medirá a Noruega. Mientras que México se fue en octavos y otra vez no pudo alcanzar los cuartos de final, mientras que Ecuador en los 16avos.

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Los millones que ganó Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador ganó en el Mundial 2026 un premio económico cercano a los 21 millones de dólares. Este premio comprende la clasificación a la Copa del Mundo y también lo que se ganó por avanzar a los 16avos del torneo.

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En síntesis: