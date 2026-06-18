Lionel Scaloni tiene 4 dudas para definir la formación de Argentina frente a Austria

Este lunes 22 de junio, la Albiceleste buscará la clasificación a los 16avos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Después de lo que fue la goleada en el debut frente a Argelia, en el plantel de la Selección Argentina están trabajando de lleno en lo que será el partido del lunes contra Austria, donde los dirigidos por Lionel Scaloni podrían clasificar a los 16avos de final, siempre y cuando consigan la victoria.

Con respecto a lo que fue el encuentro contra el elenco africano, habrá variantes. Si bien al entrenador le gustó el rendimiento del equipo, mantiene cuatro dudas para armar la formación. Eso sí, a Lionel Messi lo cuenta como titular en medio del problema de salud que arrastra su padre.

La única modificación que haría por rendimiento en base al primer partido sería la de Nahuel Molina en lugar de Gonzalo Montiel, quien fue reemplazado al finalizar los primeros 45 minutos. Mientras tanto, esperan por la recuperación de Nicolás Tagliafico. Si no llega, ya que está recuperándose de una distensión grado I en el sóleo de la pierna izquierda, se mantendrá Facundo Medina.

En cuanto al mediocampo, los que se disputan un lugar son Thiago Almada y Nicolás González, que ingresaron durante el complemento del primer cotejo, mientras que Lautaro Martínez y Julián Álvarez, una vez más, se disputan mano a mano la titularidad en el ataque, donde compartirán la delantera con el 10.

Messi, Almada y Enzo Fernández celebran uno de los tantos del 10.

Tabla de posiciones del Grupo J del Mundial 2026

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Fixture del Mundial 2026

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