Dónde ver EN VIVO Noruega vs. Senegal por el Grupo I del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Noruega y Senegal se ven las caras en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Por una nueva jornada del Mundial 2026, descubre cómo podrás vivir este prometedor duelo.

Noruega y Senegal se enfrentan el día de hoy por la fecha 2 del Grupo I del Mundial 2026. El Nueva York Nueva Jersey albergará uno de los partidos más importantes de la jornada ya que la necesidad de las selecciones representa un mismo interés de triunfo. A continuación, conoce todos los detalles de los horarios establecidos y de las plataformas de transmisión para seguir el duelo.

Hablando de los antecedentes más recientes de los equipos, tengamos en cuenta que Noruega viene de golear 4-1 a Irak y Senegal perdió 3-1 contra Francia en el estreno del Mundial 2026. Con 3 puntos y 1 punto, respectivamente, en el Grupo I del campeonato, podemos entender que el encuentro de esta noche será realmente clave para determinar la suerte de cada una de las selecciones.

¿A qué hora juegan Noruega vs. Senegal por el Grupo I del Mundial 2026?

17:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

18:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

19:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

20:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

21:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

02:00 | España (23/06)

¿Dónde ver Noruega vs. Senegal por el Grupo I del Mundial 2026?

Argentina | TyC Sports, DSports, DGO, Flow Sports y Paramount+

Bolivia | Tigo Sports y Entel TV

Brasil | SportTV, Globo, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, Disney+ Premium y CazéTV

Chile | Chilevisión, DSports, DGO y Paramount+

Colombia | DSports, DGO y Paramount+

Ecuador | Win Sports, DIRECTV Sports Ecuador, DGO y Paramount+

México | TV Azteca, Canal 5, TUDN y VIX Premium

Paraguay | Popu TV y Unicanal

Perú | DSports, DGO, América TVGO y Paramount+

Uruguay | DSports, AUF TV y DGO

Estados Unidos | Telemundo, Fútbol de Primera Radio y FOX

Venezuela | DSports y DGO

España | DAZN y Movistar Plus

Posibles alineaciones de Noruega vs. Senegal por el Grupo I del Mundial 2026

Noruega | Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Antonio Nusa; Alexander Sorloth y Erling Haaland. DT: Stale Solbakken.

Senegal | Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ismaila Sarr, Lamine Camara, Sadio Mané y Nicolas Jackson. DT: Pape Thiaw.

Publicidad

DATOS CLAVES