Bélgica y Senegal protagonizarán este miércoles otro atractivo duelo de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El Lumen Field de Seattle será el escenario de un compromiso en el que ambas selecciones buscarán dar un paso más hacia el sueño mundialista y asegurar un lugar entre las 16 mejores del torneo.
Los belgas, liderados por Kevin De Bruyne, Leandro Trossard y Romelu Lukaku, llegan con el cartel de favoritos luego de finalizar como líderes del Grupo G con 5 puntos. Enfrente estará la Senegal de Sadio Mané e Ismaila Sarr, que logró avanzar como uno de los mejores terceros del campeonato tras terminar por detrás de Francia y Noruega en el Grupo I.
El vencedor de esta llave, una de las más parejas en esta ronda eliminatoria, avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina.
A qué hora juegan Bélgica vs. Senegal
- México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 14:00 horas.
- Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 15:00 horas.
- Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 16:00 horas.
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas.
- España: 22:00 horas.
Dónde ver EN VIVO Bélgica vs. Senegal: canales de TV y streaming
- México: ViX México. En las guías de programación también aparece vinculado a ViX Premium con Pase Mundial 2026.
- Argentina: Telefe, Flow Sports, TyC Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium.
- Chile: Chilevisión, MiCHV, DGO, DSports, Disney+ Premium y Paramount+.
- Colombia: Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium.
- Ecuador: Teleamazonas, DGO, DSports, y Paramount+.
- Perú: América TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium.
- Paraguay: Popu TV.
- España: DAZN Mundial, DAZN Spain, Movistar+.
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.