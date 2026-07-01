Bélgica y Senegal se enfrentan por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, y el oráculo predictivo de la IA ya lanzó su pronóstico.

La Selección de Bélgica y Selección de Senegal protagonizarán este miércoles uno de los cruces más parejos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El Lumen Field de Seattle será el escenario de un choque en el que los europeos buscarán imponer su jerarquía, mientras que los africanos intentarán dar el gran golpe hacia los octavos de final.

Los ‘Diablos Rojos’ llegan a la fase de eliminación directa tras liderar el Grupo G, mientras que Senegal consiguió su clasificación como uno de los mejores terceros luego de una destacada actuación en el Grupo I. El vencedor obtendrá el pase hacia los octavos de final, donde esperará el ganador del duelo entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina.

En la previa del encuentro, en Bolavip consultamos a la Inteligencia Artificial sobre el marcador exacto del partido. Tras analizar el rendimiento de ambos equipos, el nivel de sus principales figuras y el desarrollo de la Copa del Mundo, el oráculo predictivo fue tajante: “Me la juego por completo con este resultado exacto: Bélgica 3-2 Senegal en los 90 minutos”.

Para la IA, Bélgica es la favorita para avanzar a octavos de final del Mundial 2026 (Photo by Emilee Chinn/Getty Images).

Las razones de la IA para el triunfo de Bélgica