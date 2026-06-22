VIDEO: así fue la explosiva reacción de Speed al penal fallado de Lionel Messi en el Argentina vs. Austria

Speed estuvo en el Estadio Dallas presenciando el duelo entre Argentina vs. Austria por el Mundial 2026. Lo más llamativo tuvo que ver con sus gestos al ver fallar un penal a Lionel Messi en el primer tiempo.

Argentina enfrentó el día de hoy a Austria en el marco de la fecha 2 del Grupo J del Mundial 2026. El Estadio Dallas fue testigo de un duelo emocionante que tuvo distintos pasajes de principio a fin y que se dio en el primer tiempo uno de los episodios más importantes de la jornada. Lionel Messi falló un penal y que a la vez derivó en la explosiva reacción del famoso creador de contenido Speed.

MESSI FALLÓ EL PENAL EN DALLAS



La Selección Argentina continúa empatando 0-0 ante Austria. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/iqO4MYOOx9 — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026

El reconocido streamer estadounidense estuvo presente en el Estadio Dallas para realizar una de sus clásicas transmisiones que llega a millones de personas en todo el planeta. Cuando corría el minuto 9 del partido entre Argentina vs. Austria fue que se dio el tiro penal de Lionel Messi y que finalmente veríamos cómo el balón se perdió del arco defendido por Alexander Schlager.

Esta situación fue apreciada por Speed y la reacción fue bastante llamativa, por decir lo menos. El streamer gritó y saltó de alegría al ver que Lionel Messi no pudo convertir vía penal para luego incluso ponerse a bailar en una clara señal de celebración y felicidad. En un clip que ahora mismo está dando la vuelta al mundo, el creador de contenido luce la camiseta de Austria como un hincha más.

Así reaccionó Speed al penal fallado por Lionel Messi 😅❌.



Vía: iShowSpeed pic.twitter.com/zyC9xsrnVf — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) June 22, 2026

¿Por qué Speed festejó el penal fallado por Lionel Messi en el Argentina vs. Austria?

Si bien el día de hoy pudimos ver cómo Speed celebró a más no poder el penal errado por Lionel Messi en el partido entre Argentina vs. Austria por el Mundial 2026, el asunto va más allá de lo evidente y tiene que ver con una idolatría hacia Cristiano Ronaldo que viene desde hace mucho tiempo. En diversas ocasiones hemos visto cómo el streamer prácticamente se desvive en elogios hacia el luso.

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Teniendo en cuenta que aún persiste una rivalidad futbolística entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, la cual proviene desde hace varios años cuando ambos competían en el FC Barcelona y Real Madrid-respectivamente-, lo concreto es que Speed es un fiel seguidor del astro portugués. A raíz de ello es que se dio la efusiva celebración luego de ver fallar al ’10’ en un duelo clave ante Austria.

DATOS CLAVES

Lionel Messi erró un penal al minuto 9 en el Estadio Dallas .

erró un penal al minuto 9 en el . El streamer Speed celebró con la camiseta de Austria el penal fallado.

celebró con la camiseta de el penal fallado. Argentina y Austria jugaron hoy por la fecha 2 del Mundial 2026.