¿En qué país nacieron los futbolistas de la Selección de Senegal del Mundial 2026?

Estos son los lugares de nacimiento de los 26 convocados por Pape Thiaw para el Mundial 2026 con la Seleccion de Senegal.

Senegal sigue su camino por la Copa del Mundo frente a Noruega. Lo hace en un contexto donde la era de Pape Thiaw vive su punto más alto y donde nuevamente los Leones de Teranga contarán con una generación dorada a disposición de su DT. Este es el país donde han nacido cada uno de los 26 convocados para intentar emular lo hecho en Corea del Sur y Japón 2002 de acuerdo con los archivos oficiales.

Dentro del territorio del país aparecen jugadores como Sadio Mané, Idrissa Gueye, Lamine Camara, Pape Matar Sarr e Ismaïla Sarr a la hora de hablar de activos del plantel de Thiaw que hayan nacido en las fronteras de Senegal. Un total de 10 nombres en este sentido aparecen en una lista de convocados llena de grandes talentos.

El resto son hijos de Europa. Diez jugadores lo son solo de Francia, donde aparecen figuras como Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Pape Gueye o Habib Diarra. Ismail Jakobs, por su parte, nació en tierras alemanas y, como muchos de los miembros de la convocatoria de Thiaw, ha elegido formar parte de los finalistas de la Copa de África en esta edición del torneo según los registros de las planillas.

Incluso aparecen en esta convocatoria jugadores nacidos en otros países de África; es el caso del delantero del Bayern Múnich, Nicolas Jackson. El atacante nació en la ciudad de Banjul, Gambia, pero terminaría mudándose a Senegal durante su infancia. Los Leones de Teranga son una de las naciones con mayor diversidad de raíces de toda la Copa del Mundo.

Mané, uno de los jugadores de Senegal nacidos en el país: GETTY

Senegal hace parte del grupo donde también aparecen combinados como Francia, Noruega o Irak. Para muchos se trata de una de las zonas más apretadas de todo el certamen, donde sin duda habrá que hacer cuentas pensando en los mejores terceros de la primera fase del Mundial 2026. Los Leones de Teranga serán, sin duda, uno de los grandes animadores de África en esta edición del certamen de acuerdo con los datos del fixture.

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Los 26 convocados de Senegal

1- Yehvann Diouf : Montreuil (Francia)

: Montreuil (Francia) 2- Mamadou Sarr : Martigues (Francia)

: Martigues (Francia) 3- Kalidou Koulibaly : Saint-Dié-des-Vosges (Francia)

: Saint-Dié-des-Vosges (Francia) 4- Abdoulaye Seck : Mbour (Senegal)

: Mbour (Senegal) 5- Idrissa Gueye : Dakar (Senegal)

: Dakar (Senegal) 6- Pathé Ciss : Dakar (Senegal)

: Dakar (Senegal) 7- Assane Diao : Ndongane (Senegal)

: Ndongane (Senegal) 8- Lamine Camara : Diouloulou (Senegal)

: Diouloulou (Senegal) 9- Bamba Dieng : Pikine (Senegal)

: Pikine (Senegal) 10- Sadio Mané : Bambali (Senegal)

: Bambali (Senegal) 11- Nicolas Jackson : Banjul (Gambia)

: Banjul (Gambia) 12- Cherif Ndiaye : Dakar (Senegal)

: Dakar (Senegal) 13- Iliman Ndiaye : Ruan (Francia)

: Ruan (Francia) 14- Ismail Jakobs : Colonia (Alemania)

: Colonia (Alemania) 15- Krépin Diatta : Bignona (Senegal)

: Bignona (Senegal) 16- Édouard Mendy : Montivilliers (Francia)

: Montivilliers (Francia) 17- Pape Matar Sarr : Pikine (Senegal)

: Pikine (Senegal) 18- Ismaïla Sarr : Saint-Louis (Senegal)

: Saint-Louis (Senegal) 19- Moussa Niakhaté : Ruan (Francia)

: Ruan (Francia) 20- Ibrahim Mbaye : Trappes (Francia)

: Trappes (Francia) 21- Habib Diarra : Mulhouse (Francia)

: Mulhouse (Francia) 22- Bara Sapoko Ndiaye : Évry (Francia)

: Évry (Francia) 23- Mory Diaw : Poissy (Francia)

: Poissy (Francia) 24- Antoine Mendy : Marsella (Francia)

: Marsella (Francia) 25- El Hadji Malick Diouf : Ziguinchor (Senegal)

: Ziguinchor (Senegal) 26- Pape Gueye: Montreuil (Francia)

Datos claves