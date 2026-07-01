Si Bélgica gana vs. Senegal contra quién juega en octavos de final del Mundial 2026

Bélgica se medirá ante Senegal en los 16avos de final del Mundial 2026, en caso de avanzar podría enfrentar un duro escollo.

La Selección de Bélgica y la Selección de Senegal se enfrentarán este miércoles en uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El Lumen Field de Seattle albergará un duelo de alto voltaje entre dos selecciones que buscarán seguir con vida en la lucha por el título y meterse entre las 16 mejores del certamen.

Los ‘Diablos Rojos’, comandados por Kevin De Bruyne, Leandro Trossard y Romelu Lukaku, llegan como favoritos tras finalizar en el primer lugar del Grupo G con cinco puntos. Del otro lado estará Senegal, liderada por Sadio Mané e Ismaïla Sarr, que consiguió su boleto a la fase de eliminación directa como uno de los mejores terceros luego de terminar por detrás de Francia y Noruega en el Grupo I.

Bélgica llega como favorito a la llave ante Senegal (Photo by Emilee Chinn/Getty Images).

Contra quién jugará Bélgica en octavos de final del Mundial 2026 si vence a Senegal

En caso de eliminar a los ‘Leones de Teranga’, la selección de Bélgica enfrentará al ganador del cruce entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina que se enfrentan ese miércoles en el Levi’s Stadium de Santa Clara. En tanto, la llave de octavos de final se jugaría se disputará el próximo sábado 6 de julio en el Lumen Field de Seattle.

A qué hora juegan Bélgica vs. Senegal