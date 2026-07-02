Dónde ver EN VIVO Portugal vs. Croacia por los 16vos de final del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Portugal y Croacia se ven las caras hoy en el Estadio Toronto. Conoce a detalle cómo seguir este gran encuentro desde cualquier locación.

Portugal y Croacia se enfrentan en uno de los partidos más relevantes y resonantes de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El Estadio Toronto será testigo de un trámite que promete emociones en demasía de principio a fin, así que en la siguiente nota podrás enterarte de todos los pormenores necesarios de los canales oficiales de transmisión y de los horarios establecidos.

En cuanto a los antecedentes más recientes de ambas selecciones en este Mundial 2026, es importante recordar que Portugal viene de quedar segundo en el Grupo K al haber conseguido 5 puntos por debajo de Colombia. Por otro lado, Croacia también clasificó en la misma posición en el Grupo L al lograr 6 puntos y quedar por detrás de Inglaterra. Es decir, los equipos vienen con cierta paridad.

¿A qué hora juegan Portugal vs. Croacia por los 16vos de final del Mundial 2026?

16:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

17:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

18:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

19:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

20:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

01:00 | España (03/07)

¿Dónde ver Portugal vs. Croacia por los 16vos de final del Mundial 2026?

México | Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX Premium.

Perú | DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+

Colombia | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+

Ecuador | DSports, Teleamazonas, DGO y Paramount Plus

Bolivia | Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV

Brasil | Disney Plus y CazéTV

Uruguay | DSports, DGO, AUF TV y Paramount Plus

Paraguay | GEN, Trece y Unicanal

Venezuela | DSports, DGO, Televen e Inter

España | DAZN y Movistar Plus

Argentina | Telefe, DSports, DGO, Disney+, Paramount+ y Mi Telefe

Chile | Chilevisión y Canal 13

Estados Unidos | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One

Posibles alineaciones de Portugal vs. Croacia por los 16vos de final del Mundial 2026

Portugal | Diogo Costa, João Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Ruben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Pedro Neto, João Félix y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Croacia | Dominik Livakovic, Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongracic, Luka Modric, Mateo Kovacic, Nikola Vlašić, Petar Sucic, Martin Baturina, Ivan Perisic y Ante Budimir. DT: Zlatko Dalic.

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