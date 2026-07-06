Por qué no juega Rafael Leao en el Portugal vs. España por los 8vos de final del Mundial 2026

Rafael Leao será uno de los grandes ausentes de Portugal para el duelo de hoy ante España. Descubre qué fue lo que pasó y el motivo de la decisión de Roberto Martínez.

Portugal y España ultiman detalles a nada del inicio de encuentro en el Estadio Dallas. Por una de las llaves de octavos de final más esperadas por los aficionados del Mundial 2026, este duelo promete en demasía por la calidad de los equipos, aunque recientemente se pudo confirmar una sensible baja para los lusos. Estamos hablando de Rafael Leao, quien no será de la partida el día de hoy.

Teniendo en cuenta que Rafael Leao fue titular el pasado 2 de julio cuando Portugal venció 2-1 a Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y que tuvo una actuación destacada marcando un buen desequilibrio por el sector izquierdo del ataque, ahora sorprende que no sea titular frente a España y todo se debe a una decisión netamente técnica por parte de Roberto Martínez.

Fuente: Getty Images.

Así es. Rafael Leao no se encuentra lesionado ni nada por el estilo y ante España deberá esperar por una oportunidad desde el banco de los suplentes. De acuerdo al análisis del comando técnico, el jugador de Portugal que tiene más chances de generar peligro sobre la defensa rival es Joao Félix. El atacante del Al-Nassr será titular en el Estadio Dallas y buscará marcar la diferencia para su selección.

Alineaciones confirmadas de Portugal vs. España por los 8vos de final del Mundial 2026

Portugal | Diogo Costa; Joao Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

España | Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodrigo Hernández, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

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¿A qué hora juegan España pierde ante Portugal en los 8vos de final del Mundial 2026?

12:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

14:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

15:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

16:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

¿Dónde ver España pierde ante Portugal en los 8vos de final del Mundial 2026?

Estados Unidos | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio

México | ViX Mexico, Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7 y Azteca Deportes En Vivo

España | DAZN Spain, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España y La 2 Cat

Argentina | DSports, DGO, Paramount+ y Flow Sports

Brasil | Disney+ Premium Brazil, CazéTV y SporTV

Colombia | DSports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+, Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión y ditu

Uruguay | DSports, DGO, Paramount+, AUF TV y Canal 5 Uruguay

Perú | DSports, DGO, Paramount+, América Televisión y América TVGO

Ecuador | DSports, DGO y Paramount+

Bolivia | Tigo Sports Bolivia, Entel TV, Red Uno y Unitel

Venezuela | DSports y DGO

DATOS CLAVES

Rafael Leão será suplente en Portugal por decisión técnica ante España en el Estadio Dallas .

será suplente en por decisión técnica ante en el . João Félix reemplazará al extremo luso en la alineación titular del director técnico Roberto Martínez .

reemplazará al extremo luso en la alineación titular del director técnico . 21:00 horas es el horario oficial para ver el partido en todo el territorio español.