El gesto de Lamine Yamal hacia Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo le dijo adiós al Mundial 2026 y Lamine Yamal se hizo presente tras el pitazo final del partido. Descubre qué fue lo que ocurrió entre estos dos cracks.

Portugal no pudo ante España y perdió 1-0 por los octavos de final del Mundial 2026. Con dicho resultado se concretó el adiós definitivo de Cristiano Ronaldo del campeonato y posiblemente haya disputado su último partido vistiendo la camiseta lusa. Tras el pitazo final del árbitro, distintas cámaras se fueron hacia el astro y fue sorprendido al verlo junto a Lamine Yamal.

En un encuentro que evidencia el pasado reciente y muy exitoso por parte de Cristiano Ronaldo y un presente al lado de un grandioso futuro de Lamine Yamal, el español a no dudó en acercarse al popular ‘Bicho’ para saludarlo y también abrazarlo en una clara señal de entendimiento por el resultado negativo de Portugal. Es así que ahora mismo esta imagen es tendencia mundial.

Si bien ninguno de los dos tuvo un destacado partido el día de hoy en el Portugal vs. España disputado en el Estadio Dallas, claramente son jugadores de altísimo nivel que posiblemente nunca más volverán a encontrarse en una cancha representando a sus selecciones. Lamine Yamal tiene muchísimo tiempo por delante, pero Cristiano Ronaldo empieza a despedirse al ya contar con 41 años.

Fuente: Getty Images.

El desconsolar llanto de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal del Mundial 2026

Luego de consumarse la derrota de Portugal por 1-0 a manos de España en el Estadio Dallas, duelo que por cierto tuvo en Mikel Merino al héroe de la jornada por su gol a los 90’+1, las reacciones de Cristiano Ronaldo realmente fueron desgarradoras. Sabiendo que fue la última oportunidad de lograr el título con su selección, el capitán luso no encontró mejor manera que llorar en la cancha.

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Saludando a los hinchas de Portugal que se dieron cita en el recinto deportivo y que estuvieron apoyando al equipo de principio a fin, Cristiano Ronaldo hizo además una especie de gesto de disculpa hacia ellos por no haber podido conseguir el triunfo ante España. Este es el desenlace de una carrera brillante del crack luso y ahora solo queda esperar por un anuncio oficial de su futuro cercano.

EL LLANTO DE CRISTIANO RONALDO TRAS QUEDAR ELIMINADO DEL #MundialEnDSPORTS ANTE ESPAÑA 💔🥺#FIFAWorldCup pic.twitter.com/FwvwRNRNIg — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026

DATOS CLAVES

Cristiano Ronaldo quedó eliminado del Mundial 2026 tras la derrota de Portugal ante España .

quedó eliminado del tras la derrota de ante . España venció 1-0 a Portugal en el Estadio Dallas por los octavos de final del Mundial 2026 .

a en el por los octavos de final del . Mikel Merino anotó el gol del triunfo en el minuto 90’+1 del partido.