El futuro de Cristiano Ronaldo en Portugal estaría dicho luego de ser eliminado en octavos del Mundial 2026. Una reciente información asegura la fecha exacta de su retiro.

La presencia de Cristiano Ronaldo durante el Mundial 2026 tan solo llegó a octavos de final. Así es, Portugal quedó eliminada del certamen luego de perder 1-0 ante España y en dicho momento se habló en demasía de la posibilidad de haber visto por última vez al atacante junto a su selección. Nunca hubo una información certera hasta el día de hoy que se reveló lo que podría suceder.

#DESPEDIDA | Visiblemente conmovido, CR7 intentó forzar la compostura, pero terminó quebrando en llanto luego de despedirse de los fanáticos lusos.#LaRadioQueEligenLosTucumanos

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De acuerdo a una reciente revelación por parte del reconocido comunicador Mohammed Awaad, quien siempre está muy al pendiente de las novedades en cuanto a jugadores del Medio Oriente, dio a conocer que Cristiano Ronaldo tendrá una especie de despedida oficial cuando Portugal enfrente a Gales por la UEFA Nations League, duelo que está programado para el 24 de septiembre.

“Estaba hablando con un agente de negocios portugués y me contó lo que él cree que es una ‘noticia’: que Ronaldo se retirará internacionalmente después de un solo partido con Portugal. Dice: ‘Jugará contra Gales en la Liga de Naciones de la UEFA, el partido será en el estadio del club lisboeta José Alvalade’. Su justificación es que es un partido en el estadio donde comenzó su carrera y donde Ronaldo se presentará para despedirse de la selección portuguesa y entonces su historia internacional termina”; contó Mohammed Awaad.

هل تكون المباراة الأخيرة؟



كنت أتكلم مع أحد وكلاء الأعمال البرتغاليين ، وقال لي ما يعتقده هو "خبراً" بأن رونالدو سيعتزل دولياً بعد مباراة واحدة مع البرتغال.



يقول : "سيلعب ضد ويلز في دوري الأمم الأمم الأوروبية، المباراة ستكون في ملعب نادي لشبونة، جوزيه ألفالادي"



تبريره بأنها… pic.twitter.com/H5BgcBDGPf — محمد عواد (@mohammedawaad) July 17, 2026

Esta situación acelera aquellos indicios que hasta hace un tiempo aseguraban que el ciclo de Cristiano Ronaldo en Portugal está próximo a terminarse. Con 41 años y con 6 mundiales disputados, el capitán luso se retirará por todo lo alto y a la espera de lo que pueda decidir con su carrera. Recordemos que aún pertenece a las filas de Al-Nassr, así que su historia en el fútbol podría continuar.

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La relevancia de Cristiano Ronaldo en la historia futbolística de Portugal

Cristiano Ronaldo es sinónimo de éxito en todo el sentido de la palabra, más aún si nos enfocamos en el ámbito de Portugal. El popular ‘Bicho’ anotó un total de 146 goles en 233 partidos disputados oficialmente con su selección a lo largo de los últimos años. Entre Eliminatorias Europeas, Eurocopa, UEFA Nations League y Copas del Mundo, el astro siempre demostró ser un crack para los suyos.

No perdamos de vista que en la actualidad es el máximo goleador histórico a nivel de selecciones en todo el planeta, lo cual sin duda alguna lo coloca en un pedestal a esta altura de su trayectoria. En resumen, Cristiano Ronaldo es el deportista más grande de su país y el día que decida dar un paso al costado de su selección paralizará a todos los hinchas que hasta ahora lo idolatran.

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