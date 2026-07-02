Tras toda la polémica y rumores: Pedro Vite tomaría esta decisión sobre su carrera en México

Pedro Vite, en medio de todos los rumores, tomó una decisión para su carrera en México.

Pedro Vite es uno de los mejores jugadores de Ecuador en este Mundial 2026 y uno también de los futbolistas que podría cambiar de equipo tras esta Copa del Mundo. El volante ecuatoriano fue relacionado con diferentes rumores fuera de la cancha antes de jugar contra México en los 16avos de final.

Ahora en medio de toda esa polémica y esa tensión, se ha revelado que equipos de la Premier League ven con buenos ojos el fichaje de Vite. Pero tanto el jugador como Pumas, su club, están alineados a una transferencia que lo deje salir de México en el siguiente mercado.

Al ecuatoriano ya le quedó chica la Liga Mx y eso lo demostró en esta Copa del Mundo. Por lo cual, lo más probable es que sea vendido en las siguientes semanas y se marche a Europa. Pumas espera una oferta en firme por el jugador en estas horas.

Clubes como Manchester United y Aston Villa están muy interesados en su contratación. No obstante, ninguno de estos hizo una transferencia y el jugador ecuatoriano todavía no tiene ofertas de salida. No se descarta que desde otras Ligas lo estén buscando.

Pedro Vite se marcharía de México. (Foto: GettyImages)

El volante ecuatoriano ya viene sonando para Europa desde hace varias temporadas, sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de salir de la MLS, el jugador acabó eligiendo México en un movimiento que aún es muy cuestionado en su carrera.

Publicidad

Los números de Pedro Vite en el Mundial 2026

En este Mundial, Vite jugó los 360 minutos que disputó la Selección de Ecuador. El volante fue titular los 90 minutos en cada uno de los encuentros y terminó dando 1 asistencia.

El valor de mercado de Pedro Vite

Ahora mismo, Pedro Vite tiene un valor de mercado de 6 millones de euros. El jugador ecuatoriano podría ser transferido por más de 10 millones, según la postura que acabe tomando Pumas.

Encuesta¿Qué debe hacer Pedro Vite? ¿Qué debe hacer Pedro Vite? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Pumas de la UNAM y el volante ecuatoriano se encuentran en sintonía para negociar su transferencia hacia el fútbol de Europa en el próximo mercado de pases.

y el volante ecuatoriano se encuentran en sintonía para negociar su transferencia hacia el fútbol de Europa en el próximo mercado de pases. Equipos de la Premier League como el Manchester United y el Aston Villa mantienen un fuerte interés en su fichaje, aunque todavía no han presentado ofertas formales.

y el mantienen un fuerte interés en su fichaje, aunque todavía no han presentado ofertas formales. Pedro Vite completó los 360 minutos disputados por Ecuador en el Mundial 2026, firmando una asistencia en sus cuatro partidos como titular indiscutido.