Qué pasa si España gana, empata o pierde ante Portugal en los 8vos de final del Mundial 2026

España enfrenta a Portugal por una decisiva llave en el Mundial 2026. A continuación, descubre todos los escenarios posibles de acuerdo al marcador.

España tiene una verdadera oportunidad de oro para seguir firme en el objetivo del título del Mundial 2026. El rival de turno no será nada sencillo ya que hablamos de Portugal en el marco de los octavos de final. Si bien en la previa podemos decir que se trata de un encuentro bastante parejo, en la siguiente nota nos enfocaremos en los posibles escenarios de acuerdo a resultados de ‘La Roja‘.

¿Qué pasa si España vence a Portugal en los 8vos de final del Mundial 2026?

Si España derrota el día de hoy a Portugal en el Estadio Dallas, automáticamente inscribirá su nombre en los cuartos de final del Mundial 2026. Ya sea una victoria durante el tiempo reglamentario o en una definición por penales, los liderados técnicamente por Luis de la Fuente seguirán firmes en el objetivo del título.

¿Qué pasa si España empata ante Portugal en los 8vos de final del Mundial 2026?

Si España empata ante Portugal por los octavos de final del Mundial 2026, hay algunos escenarios adicionales a tener en cuenta. Primero, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno y en el caso de que la igualdad se mantenga se irán a la tanda de penales para conocer al equipo clasificado.

¿Qué pasa si España pierde ante Portugal en los 8vos de final del Mundial 2026?

Si España pierde el día de hoy frente a Portugal, le dirá adiós al sueño de seguir con vida en el Mundial 2026. Los octavos de final será la instancia en que uno de los candidatos al título no tenga nada más qué hacer y en este caso sea la selección lusa que avance para una instancia decisiva como es cuartos de final.

¿A qué hora juegan España pierde ante Portugal en los 8vos de final del Mundial 2026?

12:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

14:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

15:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

16:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

¿Dónde ver España pierde ante Portugal en los 8vos de final del Mundial 2026?

Estados Unidos | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio

México | ViX Mexico, Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7 y Azteca Deportes En Vivo

España | DAZN Spain, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España y La 2 Cat

Argentina | DSports, DGO, Paramount+ y Flow Sports

Brasil | Disney+ Premium Brazil, CazéTV y SporTV

Colombia | DSports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+, Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión y ditu

Uruguay | DSports, DGO, Paramount+, AUF TV y Canal 5 Uruguay

Perú | DSports, DGO, Paramount+, América Televisión y América TVGO

Ecuador | DSports, DGO y Paramount+

Bolivia | Tigo Sports Bolivia, Entel TV, Red Uno y Unitel

Venezuela | DSports y DGO

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