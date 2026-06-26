Dónde ver EN VIVO Uruguay vs. España por el Grupo H del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Uruguay y España se enfrentan en el Estadio Guadalajara. Por la última fecha del Grupo H del Mundial 2026, descubre cómo seguir este partido desde cualquier locación.

Uruguay y España miden fuerzas el día de hoy en el marco de la fecha 3 del Grupo H del Mundial 2026. El Estadio Guadalajara albergará uno de los partidos más importantes, no solo de la actual jornada, sino de la primera fase del campeonato en general y claramente genera mucha atención desde la previa. Es así que a continuación tendrás los detalles de transmisión y horarios en general.

En cuanto al nivel de los equipos y cómo llegan al encuentro de esta noche en el Estadio Guadalajara, Uruguay hasta no sabe lo que es ganar en el Mundial 2026 ya que empató 1-1 ante Arabia Saudita y luego igualó 2-2 frente a Cabo Verde. Por otro lado, España no pasó del 0-0 contra Cabo Verde en su estreno y después goleó 4-0 a Arabia Saudita dejando una mejor imagen que lo pone de candidato.

¿A qué hora juegan Uruguay vs. España por el Grupo H del Mundial 2026?

17:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

18:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

19:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

20:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

21:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

02:00 | España (27/06)

¿Dónde ver Uruguay vs. España por el Grupo H del Mundial 2026?

Uruguay | DSports, DGO, Disney+, Canal 5, AUF TV y Paramount+

Perú | DSports, DGO, América Televisión, América TVGO, Disney+, Paramount+ y TV 360

Colombia | DSports, DGO, Caracol TV, RCN Televisión, Caracol Play, Disney+ y Paramount+

Ecuador | DSports, DGO, Disney+ y Paramount+

Chile | DSports, DGO, Disney+, Paramount+ y Chilevisión

Paraguay | GEN y Trece

Bolivia | Red Uno, Unitel, Tigo Sport y Entel TV

Venezuela | DSports, DGO, Disney+, Inter y Televen

Brasil | SportTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+, Sky+, Cazé TV y Vivo Play

México | Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

España | DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat

Posibles alineaciones de Uruguay vs. España por el Grupo H del Mundial 2026

Uruguay | Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, José María Giménez, Mathías Olvera; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde; Agustín Canobbio, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo. DT: Marcelo Bielsa.

España | Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodrigo Hernández, Dani Olmo; Nico Williams, Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal. DT: Luis de la Fuente.

Publicidad

DATOS CLAVES