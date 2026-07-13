Conmebol en problemas: Solo 6 de 28 semifinalistas de la Copa del Mundo en todo el siglo XXI

La Copa del Mundo se ha convertido en un dolor de cabeza para Conmebol. Apenas 6 semifinalistas de 28 posibles desde el año 2000.

Tal y como ocurriese en el año 2022, Argentina se queda como único representante de CONMEBOL cuando entramos en la última semana de la Copa del Mundo. Nuevamente la Albiceleste tendrá que defender los intereses de un continente que, tras dominar el torneo en buena parte del siglo XX, ha encontrado problemas de peso para mantener dicha jerarquía desde la llegada del año 2000. Se tienen apenas 6 de los últimos 28 semifinalistas.

Empecemos por Corea y Japón 2002. Una edición donde Argentina fracasó en la primera fase del certamen junto a selecciones como Uruguay. Una donde Brasil se terminaría coronando como campeón y por ende sería el único representante de nuestra confederación cuando llegábamos al penúltimo partido. La trama no sería más positiva cuatro años después y cuando por Alemania 2006 los semifinalistas serían plenamente europeos.

Por Sudáfrica 2010 sería Uruguay quien sacaría la cabeza. La Celeste llegaría a semifinales frente a la Selección de Países Bajos en una edición del torneo donde Brasil no pasó de cuartos de final al igual que Argentina. Fue la primera vez en varias décadas que ninguno de los dos principales representantes de CONMEBOL llegaban a dicha fase del torneo de manera simultánea.

En Brasil 2014 tendríamos el mejor escenario del siglo. Tanto la local como Argentina llegaron a semifinales del certamen. Alemania le aplicaría el histórico 7 a 1 a la Verdeamarelha mientras la Albiceleste derrotaría a la Selección de Países Bajos por penaltis en la ciudad de Sao Paulo. En el Mundial de Rusia de 2018 nuevamente no se tendrían semifinalistas de nuestro lado del planeta.

Uruguay, única en llegar a semifinales con Argentina y Brasil desde el 2000: GETTY

Para 2022, la derrota de Brasil frente a Croacia en cuartos de final sentenciaba que solamente Argentina jugaría el penúltimo partido. Todo ello incluso después de tener que derrotar a Holanda nuevamente por penaltis y con el riesgo que ello supone. CONMEBOL tiene una deuda a lo largo de un siglo XXI donde apenas ha podido meter 6 de 28 semifinalistas en todos los Mundiales. Es apenas el 21% de los clasificados posibles. El crecimiento de UEFA, en este sentido, es tajante.

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76 años con europeos en la final del Mundial

Solo no pasó dos veces en la historia. Hay que remontarse hasta el famoso Maracanazo de 1950 para encontrar la última edición de la Copa del Mundo sin representantes de la UEFA en el medio. Había ocurrido por última vez en el año 1930 y cuando durante la primera edición del certamen tanto Argentina como la Celeste llegaban a la definición del certamen. Desde el regreso de la Copa del Mundo en 1954, Europa domina.

Nunca los europeos se bajaron de la máxima cita desde dicha fecha. Incluso han tenido varias ediciones con dos representantes del viejo continente disputando la definición del certamen. Rusia 2018, Sudáfrica 2010 y Alemania 2006 son los últimos precedentes en cuanto a lo que viene por delante. Si Inglaterra llega a vencer a Argentina en unas jornadas, se repetirá el escenario.

Datos claves

Conmebol aportó solo 6 de 28 semifinalistas en los Mundiales desde el año 2000.

aportó solo 6 de 28 semifinalistas en los Mundiales desde el año 2000. Argentina vuelve a quedarse como la única selección representante de Conmebol en semifinales.

vuelve a quedarse como la única selección representante de Conmebol en semifinales. Europa mantiene su presencia en todas las finales del Mundial desde el año 1954.