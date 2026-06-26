Jugador de Ecuador la rompió contra Alemania y ahora lo quiere el Manchester United

La Selección de Ecuador podría ver a uno de sus jugadores dando el salto al Manchester United tras la victoria contra Alemania.

La victoria de Ecuador contra Alemania sigue dando de qué hablar en todo el mundo, y es que la hazaña de la ‘Tri’ habría llegado incluso a los gigantes de Europa. El Manchester United estaría listo para ofertar por una de las figuras del triunfo de la Selección.

Según Sky Sports, Pedro Vite podría ser el nuevo refuerzo del Manchester United para luego del Mundial. El volante ecuatoriano superó a varios volantes alemanos y fue soporte en ataque y defensa.

Ya habían rumores de que el Manchester City y su grupo alistaban 15 millones de euros para ficharlo, ahora los ‘red devils’ también pondrían una cifra millonaria por el ‘tricolor’.

Pedro Vite pasó del Vancouver Whitecaps de Canadá al Pumas de UNAM de México y ahora daría el salto a Europa. A sus 24 años podría ser el nuevo enganche de Old Trafford.

El Mundial 2026 podría cambiar el futuro de varios jugadores como Nilson Angulo, Piero Hincapié, Gonzalo Plata entre otros, todos listos para ir a importantes clubes de Europa.

Pedro Vite – Selección de Ecuador.

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Los cruces de 16avos de final del Mundial 2026 hasta el momento:

Ocupando cada casillero tal como indica el reglamento de la Copa Mundial de la FIFA para esta edición 2026, así están hoy los enfrentamientos restando una fecha: