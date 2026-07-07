Una trituradora: el Mundial 2026 ya supera a Qatar 2022 en cuanto a despidos y cambios de entrenador

Roberto Martínez se une a una lista de 11 nombres a lo largo de todo el planeta. Ningún Mundial había tenido tantos cambios en el banco.

Ya nos encontramos a las puertas de los cuartos de final de la Copa del Mundo a la espera de lo que ocurra esta noche. Selecciones como Argentina o Colombia definirán su futuro en un certamen que se ha caracterizado por la salida de entrenadores durante y después del torneo. El Mundial 2026 ya supera a Qatar 2022.

Con la marcha de Roberto Martínez de Portugal son 11 los entrenadores que salieron durante esta edición de la Copa del Mundo o que no trabajarán más en sus respectivos equipos cuando lleguemos al 20 de julio. Un récord en todos los sentidos y que tenía como único precedente a gran escala lo ocurrido hace menos de tres años.

Sabri Lamouchi (Túnez), Steve Clarke (Escocia), Miroslav Koubek (República Checa), Hong Myung-bo (Corea del Sur), Marcelo Bielsa (Uruguay), Sebastián Beccacece (Ecuador), Ronald Koeman (Países Bajos), Julian Nagelsmann (Alemania), Javier Aguirre (México), Carlos Queiroz (Ghana) y Roberto Martínez (Portugal). Todos abandonaron sus selecciones tras una Copa del Mundo con decepciones a nivel general en cuanto a sus respectivas participaciones.

Por Qatar 2022 la película no fue muy distinta. Un total de 10 entrenadores tuvieron que dejar su puesto de trabajo tras un final de año donde nombres como Gerardo Martino, Luis Enrique, Roberto Martínez, Tite, Louis van Gaal, Paulo Bento, Otto Addo, Gustavo Alfaro y Carlos Queiroz finiquitaron su actividad en respectivas selecciones antes del día 19 de diciembre.

Conmebol, dentro de los cambios de entrenador por el Mundial 2026: GETTY

Se trata de la Copa del Mundo con más despidos hasta la fecha. También de una que cuando quedan todavía partidos de tanto octavos de final como los posteriores cuartos, ya tiene en claro que habrá más nombres que dejarán la selección cuando lleguemos al pitido final. El caso de Néstor Lorenzo en Colombia por cuestiones contractuales es el mejor ejemplo de ello.

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Roberto Martínez explicó su salida de Portugal

“Es mi último partido con la selección de Portugal. Me voy muy orgulloso y con un gran recuerdo de estos 45 partidos. Sólo puedo agradecer a jugadores, a la Federación, al pueblo portugués. Dejamos muchas cosas, buenos números, la Liga de las Naciones. Quedo muy agradecido”, analizaba el último entrenador de Cristiano Ronaldo en cuanto a Copas del Mundo se refiere.

Martínez no negó que llegó al seleccionado con el objetivo de levantar la Copa del Mundo. La derrota frente a España por la mínima en tiempo añadido trunca los planes de una federación que pese a contar con el mejor futbolista de su historia durante 6 distintas ediciones, sigue con una deuda histórica en cuanto al máximo torneo se refiere.

Datos claves

El Mundial 2026 registra el récord de 11 entrenadores que dejaron sus cargos.

que dejaron sus cargos. El director técnico Roberto Martínez anunció su salida de Portugal tras caer ante España.

anunció su salida de Portugal tras caer ante España. La edición de Qatar 2022 tuvo un total de 10 entrenadores despedidos.