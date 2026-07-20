Dos jugadores ecuatorianos entre las grandes “decepciones” del Mundial 2026

Los dos jugadores ecuatorianos que pasaron a ser de las grandes decepciones del torneo del Mundial 2026.

La Selección de Ecuador tuvo un muy mal Mundial 2026 y se acabó yendo muy rápido, más rápido de lo esperado. ‘La Tri’ llegaba con grandes estrellas y al menos se esperaba que lleguen a los octavos de final, el no hacerlo provocó que esos jugadores ahora sean parte de un “once de decepción”.

De acuerdo al análisis de la agencia AFP, dos jugadores ecuatorianos forman parte del peor once de la Copa del Mundo. Los dos futbolistas ecuatorianos que llegaron a este equipo son Moisés Caicedo y Piero Hincapié, ambos de discreta Copa.

El peor once del Mundial 2026

Según AFP, estos son los peores jugadores en el Mundial 2026:

Fernando Muslera (Uruguay)

Piero Hincapié (Ecuador)

Josko Gvardiol (Croacia)

Jonathan Tah (Alemania)

James Rodríguez (Colombia)

Federico Valverde (Uruguay)

Moisés Caicedo (Ecuador)

Neymar (Brasil)

Luis Díaz (Colombia)

Antoine Semenyo (Ghana)

Cristiano Ronaldo (Portugal)

Moisés Caicedo entre los peores del Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

En el caso de los jugadores de la Selección de Ecuador, el rendimiento más bajo fue el de Hincapié. El central de Arsenal venía de una temporada muy extenuante en Inglaterra, al punto de que el ecuatoriano fue de lo peor cuando enfrentó a Curazao y Costa de Marfil.

Moisés Caicedo, el más criticado en Ecuador

Moisés Caicedo también se convirtió en el jugador más criticado de la hinchada de Ecuador en este Mundial 2026. El volante tricolor era la esperanza y el capitán de ‘La Tri’ para este torneo, pero estuvo muy lejos de su gran nivel. Su buen desempeño solo llegó en el partido contra Alemania.

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