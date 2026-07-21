Gustavo Alfaro hizo historia con Paraguay en el Mundial 2026 y tomó sorpresiva decisión sobre su futuro

Gustavo Alfaro avanzó hasta octavos de final del Mundial 2026 con la Selección de Paraguay y dieron sorpresivos detalles de su futuro.

La Selección de Paraguay fue uno de los combinados CONMEBOL que tuvo un aceptable Mundial 2026, los de Gustavo Alfaro eliminaron a Alemania en 16vos de final y ahora se conocen detalles de su futuro luego del torneo.

Gustavo Alfaro tendría la oferta de renovación de parte de Paraguay para las siguientes Eliminatorias 2030. Lo llamativo es que el DT argentino podría no solo rechazar a Paraguay, si no a seguir dirigiendo.

La decisión tendrá que ver en gran parte con lo que la familia también sienta u opine, pero no se descarta que por temas personales familiares el entrenador se tome un descanso.

La oferta para el nuevo contrato entre Paraguay y Gustavo Alfaro tendría una duración hasta después del Mundial 2030, es decir una Eliminatoria y una Copa América más.

El salario que gana Gustavo Alfaro en la Selección de Paraguay

Gustavo Alfaro está cobrando cerca de 2.8 millones de dólares en la Selección de Paraguay, y se entendería que su renovación significaría un aumento de por lo menos 3 millones de dólares.

Gustavo Alfaro – Selección de Paraguay.