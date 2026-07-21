Hinchas del Atlético de Madrid explotan contra Julián Álvarez por ‘olvidarse’ de España: “Hay que echarle…”

El delantero argentino rompió el silencio tras perder la final del Mundial 2026 y provocó el enojo de los hinchas.

Julián Álvarez vive un momento muy complicado en Atlético de Madrid. El delantero argentino se quiere marchar del club, y para aumentar más la tensión, el pasado fin de semana jugó contra España la final del mundo. Los hinchas del ‘Colchonero’ ahora se enojaron por un mensaje suyo.

Álvarez rompió el silencio en redes sociales y agradeció a todos los hinchas argentinos por este apoyo en la Copa del Mundo. No obstante, a varios hinchas colchoneros no le gustó mensaje porque omitió felicitar a España por ganar el campeonato.

La cuenta ‘Rey Cholo’ en X cuestionó que Álvarez publicara un largo mensaje sin reconocer a España y escribió: “Este tío es irreconducible. Hay que echarle. Ni una sola felicitación a España por ganar el Mundial y al Madrid le faltó tiempo por simplemente pasar de ronda y ante uno de los mayores robos de la historia”, se posteó contra ‘La Araña’.

Se hace referencia a que en 2025, Álvarez escribió un mensaje felicitando a Real Madrid, después de que estos los eliminaran en los 8vos de la Champions League, donde su penal (en el que aparentemente la toca dos veces) generó toda la polémica.

La polémica contra Julián. (Foto: Captura de pantalla)

Esta publicación contra Álvarez dejó diferentes reacciones de los hinchas, algunos a favor del argentino y otros en contra: “No puede pisar el metropolitano!! el Atleti no debe rebajarse ante nadie”. “Le está hablando al pueblo argentino. No a vos“. “Hay que echarlo (cuatro años a la grada), y no por esto precisamente. Orgullo y dignidad”. Fueron algunos de los comentarios en este posteo.

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El futuro de Julián Álvarez en esta temporada

Ahora mismo el futuro de Julián Álvarez es una total incertidumbre, aunque la realidad es que el Atlético de Madrid se mantiene en que no lo venderá. En estas horas se informó de una propuesta de Arsenal para ficharlo, pero todavía no hay nada en firme, solo su contrato con los ‘Colchoneros’.

Los comentarios contra Julián en X

Estos fueron algunos de los comentarios contra Julián y a favor de él en esta polémica:

Algunos de los comentarios. (Foto: Captura de pantalla)

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En síntesis:

El delantero Julián Álvarez causó molestia en hinchas del Atlético tras omitir felicitar a España.

causó molestia en hinchas del Atlético tras omitir felicitar a España. La afición del Atlético de Madrid reaccionó de forma dividida al mensaje de Julián Álvarez.

reaccionó de forma dividida al mensaje de Julián Álvarez. El club Arsenal presentó una propuesta formal para fichar al atacante Julián Álvarez.