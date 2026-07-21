Ya ponen a Ecuador como un equipo "revelación" para el Mundial 2030, pese a su gigante fracaso en esta Copa del Mundo.

La Selección de Ecuador se llevó un gigante fracaso en el Mundial 2026 y acabó siendo eliminada en los 16avos a manos de México. No obstante, ‘La Tri’ sigue teniendo uno de los mejores equipos con importantes nombres y ahora lo ponen como un candidato para 2030.

La FIFA pone a Ecuador como candidato dar un paso al frente en 2030

La FIFA destaca que la generación de Ecuador podría ser uno de los equipos que sorprenda a todos en el Mundial 2030. ‘La Tri’ es un candidato a ser revelación en este torneo, no obstante, ahora mismo no hay confianza en la hinchada de que así sea.

“Las próximas generaciones de Ecuador, Estados Unidos y Uzbekistán han demostrado que cabe contar con ellas en el futuro“, advierte la FIFA en su artículo sobre los equipos que podrían ser la gran revelación en el Mundial 2030 y de los que se espera más.

Ecuador le ganó a Alemania en este Mundial. (Foto: GettyImages)

La Selección de Ecuador contará con otros importantes jugadores en el Mundial 2030. Puesto que, se aspira que para ese torneo ya se vinculen estrellas de gran nivel como Justin Lerma, Holger Quintero, Deinner Ordóñez, Edwin Quintero, jóvenes joyas que ya fueron comprados por grandes del fútbol mundial.

El puesto final de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador se acabó ubicando en el Mundial 2026 en el puesto 25, cuando se esperaba que el equipo nacional al menos llegue hasta los cuartos de final. Una mala fase de grupos acabó comprometiendo todo el camino del equipo de Sebastián Beccacece.

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