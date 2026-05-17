Leonardo Camapana anunció que se pierde el Mundial por lesión y la Selección de Ecuador ya tiene los primeros nombres para reemplazarlo.

Falta menos de un mes para el inicio del Mundial 2026 y la Selección de Ecuador tiene su primera baja confirmada: Leonardo Campana. El delantero ecuatoriano anunció en sus redes que por lesión no llega al torneo y ya hay algunos nombres que podrían reemplazarlo.

Con esto, Kevin Rodríguez y Enner Valencia son los dos delanteros del proceso de Sebastián Beccacece que se mantienen. Las primeras alternativas para reemplazar a Campana son Jeremy Arevalo, Jordy Caicedo y Elías Legendre.

De los tres, el goleador de Huracán parte con ventaja, mientras que para Beccacece Legendre es uno de los delanteros a tener proyección. Legendre ya es parte del primer equipo del Rennes FC.

No es la primera vez que Leonardo Campana se pierde un Mundial, ya en el 2022 estuvo considerado pero se lesionó. Las lesiones musculares han sido constantes para el ex Barcelona SC.

La otra alternativa que tiene Sebastián Beccacece, y que la ha ejecutado en algunos momentos de partidos, es adaptar a un extremo como delantero. John Yeboah y Gonzalo Plata serían las elecciones predilectas.

El fixture de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador (14/6)

Curazao vs Ecuador (20/6)

Alemania vs Ecuador (25/6)

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En resumen