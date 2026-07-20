¡Última hora! Alejandro Domínguez, presidente de CONMEBOL, avisa de un cambio histórico para el Mundial 2030

La CONMEBOL confirma un cambio histórico para el Mundial 2030, que impacta a todos los hinchas.

Se terminó el Mundial 2026 y ya todos los equipos están pensando en el Mundial 2030. Con cambios aún por confirmar para este torneo, ahora la CONMEBOL da la gran sorpresa para este torneo con una noticia que impacta a todo el mundo del fútbol.

El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, confirmó en sus cuentas oficiales que el Mundial 2030 se jugará con los partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay. Pero también sorprendió y dijo que el torneo se disputará con 64 equipos.

“¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos“, escribió el presidente de la CONMEBOL en sus cuentas oficiales.

Justamente CONMEBOL fue uno de los equipos que impulsó la idea de jugar esta copa del mundo con 64 equipos, y aunque la idea parecía quedarse sin fuerza al comienzo, todo indica que esto podría cambiar. Aún se espera una confirmación oficial de la FIFA.

¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos pic.twitter.com/ocIjHYCN5f — Alejandro Domínguez (@agdws) July 20, 2026

Desde la FIFA aún no hay confirmación oficial de cuántos equipos jugarán el Mundial 2030 y de momento se mantiene la expectativa. Se espera que en los siguientes meses, el órgano rector del fútbol confirme cuántos equipos estarán en el torneo.

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¿Cuántos equipos jugaron el Mundial 2026?

El Mundial 2026 fue el más grande de la historia, puesto que, contuvo a 48 selecciones participantes, rompiendo todos los registros. Ahora si en 2030 se confirma que participarán 64 selecciones este sería el Mundial con más equipos en toda la historia.

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