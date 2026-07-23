Emelec sorprende a todos con una noticia que podría cambiar toda su historia para siempre

Emelec pasa uno de los peores momentos de la temporada con grandes deudas asfixiando su economía y con la actualidad de varios jugadores siendo incierta. Por lo cual, el club decidió tomar una decisión que rompe todos los precedentes en la interna.

En la última Asamblea de Socios de Emelec, se confirmó que se formará una Comisión para analizar la posibilidad de que el club se convierta en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD). Esta decisión sorprendería a todos en el fútbol ecuatoriano.

Con este nuevo modelo deportivo se reformula todo el actual que tiene el ‘Bombillo’, puesto que, ahora mismo se manejan como un club de socios con elecciones y directivas nuevas cada 4 años. Esto no ha sido algo bueno para el ‘equipo eléctrico’ en los últimos años.

Se reveló también que la deuda de Emelec creció 7 millones de dólares en tan solo 3 años, desde la directiva de José Pileggi y la de Jorge Guzmán. De ahí que, el club vea como buena idea cambiarse a este modelo con el que se aseguraría una inversión constante.

Si finalmente, el ‘Bombillo’ decide dar este salto en su historia, sería el primer grande del fútbol ecuatoriano que toma semejante decisión. Otros equipos como Barcelona SC también lo está analizando. Esta medida se da también por las difíciles economías que ambos grandes vienen sufriendo.

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El puesto de Emelec en la tabla de posiciones

Ahora mismo Emelec se ubica en la décima posición de la tabla de la LigaPro y si no reacciona en las siguientes 10 fechas, nuevamente se quedará fuera de un torneo internacional, como le viene pasando en las últimas temporadas. Así está la tabla de posiciones.

En síntesis:

Emelec analiza convertirse en Sociedad Anónima Deportiva mediante una comisión especial.

analiza convertirse en Sociedad Anónima Deportiva mediante una comisión especial. La deuda de Emelec creció 7 millones de dólares en los últimos tres años.

creció 7 millones de dólares en los últimos tres años. El club Emelec se ubica en la décima posición de la tabla de la LigaPro.