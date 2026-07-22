Romario Caicedo es uno de los mejores jugadores del fútbol ecuatoriano y uno de los defensas con más regularidad en los últimos años. Sin embargo, ahora todo podría cambiar para el lateral de Emelec, que se marcharía a otro club en un movimiento muy sorpresivo.

De acuerdo a la información de Sebastián Aconda, Liga de Quito está monitoreando la situación de Romario Caicedo y no descartaría hacerle una propuesta si finalmente se marcha de Emelec. El defensa está en un proceso legal con el club.

Romario reclamó que la directiva de Emelec alteró su contrato sin previo aviso y autorización, por lo cual, estaría trabajando en la posibilidad de marcharse, si no hay una respuesta del directorio. Caicedo viene siendo titular los últimos años en Emelec.

En Liga de Quito también ven con buenos ojos hacer este movimiento, porque ahora mismo no tienen un lateral titular fijo. El ‘Choclo’ Quintero se lesionó hace poco y se pierde toda la temporada. Por lo cual, quieren un jugador experimentado para este semestre.

Romario Caicedo estaría próximo a desvincularse de Emelec, y empezar también un proceso legal. El campeón de 2017 con el ‘Bombillo’ reclama varios valores adeudados, que incluso la misma directiva ahora desconoce porque el jugador no los “reclamó en tiempo”.

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Los números de Romario Caicedo en esta temporada

En esta temporada con los colores de Emelec, Romario Caicedo ha jugado un total de 20 partidos entre todas las competencias, sumando más de 1.800 minutos en cancha. No ha dado asistencias, pero sí marcó ya 2 goles claves para victorias.

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