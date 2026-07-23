Se terminó la novela: Emelec y Romario Caicedo tomaron una decisión final

Se terminaron los rumores, y en medio de una posible demanda, Romario Caicedo con Emelec ya tienen una decisión.

Este jueves 23 de julio de 2026 se terminó la novela de Romario Caicedo y Emelec. El lateral ecuatoriano venía reclamando valores adeudados del club azul y amenazaba ya con la posibilidad de demandar. Ahora, ambas partes ya tomaron una decisión final.

De acuerdo a la información de Ronald Pin, Romario Caicedo y Emelec acordaron su salida del club. El jugador decidió resignar algunos valores que el ‘Bombillo’ le debía y a cambio obtuvo su carta de libertad. Ahora mismo puede negociar con cualquier equipo.

Los clubes que quieren fichar a Romario Caicedo

Ya sin chances de seguir en Emelec, Romario Caicedo tiene más opciones para continuar con su carrera. A principios de temporada se habló de la posibilidad de fichar por Universidad Católica y hace poco se habló de un interés de Liga de Quito para este segundo semestre.

Romario Caicedo se marcha de Emelec. (Foto: Imago)

Emelec con esta decisión pierde a uno de sus jugadores históricos y más importantes en los últimos años. Además, su salida también ejemplifica cómo están las cuentas del ‘Bombillo’ y el apremio económico que está viviendo el club en esta temporada.

Los números de Romario Caicedo en Emelec

Con la camiseta de Emelec, Romario Caicedo llegó a jugar 344 partidos entre todas las competencias. Marcó 21 goles y dio 43 asistencias. Fue campeón en la temporada 2017, siendo uno de los jugadores más importantes en la historia del club azul.

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